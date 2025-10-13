&TEAM、“コチる”ダンスをステージ初披露 全6曲で観客を“夢中全開”に
9人組グローバルグループ・&TEAMが、11日、12日の2日間にわたって、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『Coca-Cola X Fes 2025』に出演した。日本と世界の最前線で活躍するアーティストが集結した同イベントで、&TEAMは計6曲（メドレー含む）を披露し、熱いパフォーマンスで観客を惹きつけた。
【ライブ写真】Kがライブ中にコカ・コーラを開栓！コチるダンスを披露する&TEAM
生バンドが響くステージに「コカ・コーラ」をイメージした赤と黒を基調とした衣装で登場した&TEAMは、2nd EPのタイトル曲「FIREWORK」、3rdシングルのタイトル曲「Go in Blind（月狼）」と同作品の収録曲「Run Wild」をスペシャルメドレーで披露。バンドサウンドに力強い声が広い会場に響きわたり、冒頭から会場のボルテージが急上昇した。
続いて、少年の成長をメロディアスに表現したポップソング「声変わり」を披露し、マイクを逆手にもつパフォーマンスで視線を集めた。続いてコール＆レスポンスで会場の熱気を高めると「オオカミ系男子」を披露。スタンドマイクの角度をそろえる振付など息の合ったステージングで観客を魅了した。
水分補給の際、メンバーたちが「キンキンに冷えたアレが飲みたいなあ」と話す中、Kがおもむろに「コカ・コーラ」を開栓すると、その音を合図にメンバー全員が「放課後宇宙」をサプライズ披露。一度聞くと頭から離れないメロディーが印象的な同楽曲は、&TEAMが出演した「コカ・コーラ」のCM『コチる放課後アンセム「コンビニ」篇』のオリジナル楽曲。メンバーが「コカ・コーラ」とチキンを持って踊る“コチる”ダンスがCM直後から話題を集めていた。ステージでは初披露となった“コチる”ダンスに会場は“夢中全開”な大盛り上がりをみせ、リーダーのEJは「皆さんと一緒に“コチコチ”できてうれしいです！」と笑顔を見せた。
最後には、Debut EP「First Howling：ME」タイトル曲「Under the skin」、『連続ドラマW ゴールデンカムイ−北海道刺青囚人争奪編−』第3話エンディングテーマ「Feel the Pulse」を2曲続けて披露し、&TEAMの“Wolf DNA”を存分に見せつけるパフォーマンスでステージを後にした。
初日ステージ終了後には、NICHOLAS、MAKIが会場内で収録中の「X Fes Radio」に電話出演し、「会場の熱気がすごすぎて、最高のパフォーマンスができました！」とライブ直後の感想を話した。「あなたとつくるフェス」をテーマにした会場には、来場した観客からの&TEAMへのメッセージが寄せられたウェルカムボードのほか、ファッション、フード、ゲームなど、来場者が「夢中全開。」になるさまざまなブースコンテンツが展開され、『Coca-Cola X Fes 2025』でしか味わえない体験に会場全体が熱狂に包まれた2日間となった。
