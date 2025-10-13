石破茂首相、万博閉幕日に“レアキャラ”遭遇＆抱っこ 「思い出作りになりますね」の声【万博閉幕】
石破茂首相が13日、自身のSNSを更新し、大阪・関西最終日にレアキャラとのふれあいを報告した。
【写真】石破茂首相、レアな黒ミャクミャクを抱っこ
万博は同日閉幕を迎え、石破首相は閉会式に出席予定。「本日は大阪・関西万博の閉会式。朝一番からレアキャラの黒ミャクミャクに遭遇」と、愛おしそうにぬいぐるみを抱っこする写真を添えた。
これに対して「これに対して「いつもミャクミャク可愛いがってくれてありがとうございます」「思い出作りになりますね」など、さまざまな声が寄せられている。
万博は、大阪・夢洲で4月13日に開幕し、世界各国・地域・機関がが参加した。184日間の祭りの終わりとなる。
