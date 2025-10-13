今週の12星座占い「天秤座（てんびん座）」全体運・開運アドバイス【2025年10月13日（月・祝）〜10月19日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年10月13日（月・祝）〜10月19日（日）「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【天秤座（てんびん座）】
今週は、やりたいことがたくさんあって充実した日々を過ごせるようです。あなたが明るく過ごしていると、周りにも良い刺激になるでしょう。人に対して求めるよりは、自分がやれるだけ頑張ろうという気持ちになりそう。恋愛面では、一緒に気分転換してくれるような相手が欲しくなるかも。恋人がいる人は、趣味友をつくると良いでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
仕事などが忙しくなりすぎると、散財しやすいので気をつけて。モノを選ぶときは長く使えるものや品質にこだわると◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【天秤座（てんびん座）】
今週は、やりたいことがたくさんあって充実した日々を過ごせるようです。あなたが明るく過ごしていると、周りにも良い刺激になるでしょう。人に対して求めるよりは、自分がやれるだけ頑張ろうという気持ちになりそう。恋愛面では、一緒に気分転換してくれるような相手が欲しくなるかも。恋人がいる人は、趣味友をつくると良いでしょう。
仕事などが忙しくなりすぎると、散財しやすいので気をつけて。モノを選ぶときは長く使えるものや品質にこだわると◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/