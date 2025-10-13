大谷選手も出るかも！？ローソンでWBC観戦チケットを先行抽選販売中！今後の販売スケジュールは？

大谷翔平選手をはじめ、日本人選手も活躍中の米大リーグのポストシーズン。ワールドシリーズに向けて盛り上がりを見せる中、来春開催の「2026 ワールドベースボールクラシック」の観戦チケットの販売が始まっています。

出場選手は未定ですが、もし大谷選手が出たらプレミアムチケットとなりそうですね。

外野席は7000円

ローソンチケットは、2025年10月1日10時から24日17時0分まで、東京ドームで開催される1次ラウンド「東京プール presented by ディップ」の観戦チケットの先行抽選販売を実施しています。

日本が出場するのは4試合

東京プールは全10試合で、日本チームは4試合に出場します。

・3月6日19時 日本-チャイニーズ・タイペイ

・3月7日19時 日本-韓国

・3月8日19時 日本-オーストラリア

・3月10日19時 日本-チェコ

チケット価格は座席・試合によって異なります。たとえば日本戦の外野席（ライト／レフト）は1枚7000円、指定席SSSは3万4000円、エキサイトシートSは7万円です。日本戦と日本戦以外では、チケット価格が異なります。

試合ごとのチケット販売のほか、一部の座席には日本戦4試合パック、日本戦以外6試合パックの販売もあります。

支払いはクレジットカード限定です。

なお、同期間中には東京ドームを本拠地とする「読売ジャイアンツ」のシーズンシートオーナー限定の先行抽選販売も実施されています。

ローソンの今後の販売スケジュール

12月以降にも販売があります。

・ローソンチケット1次先行抽選販売（Lencore先行・HMVプレミアム先行）

申込期間：12月1日10時0分〜5日6時0分

当選通知：12月9日12時0分

・ローソンチケット2次先行抽選販売（Lencore先行・HMVプレミアム先行）

申込期間：12月10日19時0分〜15日6時0分

当選通知：12月17日12時0分

・ローソンチケット先行先着販売（プレリク先行）

申込期間：12月18日10時0分〜22日23時59分

・一般販売

2026年1月15日19時0分から順次販売

＜参考＞

ローソンチケット「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ」

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）