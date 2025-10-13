¼íÌî±Ñ¹§¡¢ºÊ¡õÌ¼¤È¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¡¡¾ëºé¿Î¤¬Í¼¿©²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡Ö¤É¤³¤È¤Ê¤¯»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¹¬¤»¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¼íÌî±Ñ¹§¡Ê43¡Ë¤¬12Æü¡¢¸µ¥«¥ê¥¹¥Þ¥Û¥¹¥È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾ëºé¿Î¡Ê48¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤Í¼¿©²ñ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Ç¤Î¿©»ö²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾ëºé¿Î¤¬¸ø³«¤·¤¿¼íÌî±Ñ¹§¤ÎºÊ¡õÌ¼
¡¡¾ëºé¤Ï¡Ö¼íÌî±Ñ¹§¤µ¤ó¤´²ÈÂ²¤¬²æ¤¬²È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤Á¤«¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¹ç¾§¥Ð¥È¥ë¤Ç¼íÌî¤µ¤óÎ¨¤¤¤ë²Î¤¦¤Þ·Ý¿Í¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºÊ¤ÇÂè1»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²ÃÅç¤Á¤«¤¨¡Ê36¡Ë¤È¼íÌî¤Î´Ø·¸À¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Á¤«¤Á¤ã¤ó¤â»ä¤â¼íÌî¤µ¤óÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿ ¤Þ¤µ¤«¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ç¤µ¤·°û¤ß¤Ç¤¤ë¤È¤Ï ºÇ¹â¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼íÌî¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö±üÍÍ¤â¤È¤Æ¤âµ¤¤µ¤¯¤Ç¤Û¤¬¤é¤«¤ÇÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤ÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿ ¼íÌî¤µ¤ó¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤ ¤ä¤Ð¤¤ ¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡×¤È¥á¥í¥á¥í¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¾Ò²ð¡£¡Öº£²ó¤Ï³ª¤ÈÆÚ¤Î½Ð½Á¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö²ñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼¡²ó¤Ï¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÁá¤¯¤â¼¡²ó¤Î³«ºÅ¤Ë¶»¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤³¤È¤Ê¤¯»÷¤Æ¤ë2¿Í¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤À¤·ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤À¤·ËÜÅö¹¬¤»¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼íÌî¤Ï¡¢2012Ç¯2·î¤Ë3ºÐÇ¯¾å¤Î°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¡¢14Ç¯9·î¤ËÎ¥º§¡£21Ç¯6·î¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È¤ÎºÆº§¤òÈ¯É½¤·¡¢23Ç¯10·î¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
