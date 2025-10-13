µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯"¼å¼Ô"¤ò±é¤¸¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹·ö²Þ½Ñ
µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤ÎÎÉ¤Á¤ã¤ó¡Êº¸¡Ë¤È¶â¤Á¤ã¤ó¡Ê±¦¡Ë¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ï¶¯ÌÌ¤À¤¬¼Â¤Ï¼å¼Ô¡×¤È¸ì¤ëµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯
¥³¥ó¥Ó´Ö¤Î·ö²Þ¤ÎÀª¤¤¤ËÇ¤¤»¤Æ»ß¤á¤ËÍè¤¿¿Í¤ËÇÍëÊ»¨¸À¤òÍá¤Ó¤»¤ë¡Ö·ö²Þ·Ý¡×¤ÇÀ¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤¬½é¤Î¸ø¼°½ñÀÒ¡Øµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Î¼å¼Ô¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹·ö²Þ½Ñ¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Î·Ý¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÀÐÀî¿ó¹É»á¤¬¹½À®¤òÌ³¤á¤¿°Û¿§¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤ÆÆÇÀå¤ò·Ý¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¿Èà¤é¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«?
¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤¿µÕÄ¥¤êÀïÎ¬
--¤³¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î·Ý¿Í¤Ê¤éÉ½¤Ç¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀïÎ¬Åª¤Ê¤³¤È¤âÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
ÎÉ¡§º£¤Ï¡ØM-1¡Ù¤È¤«¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹Á´À¹´ü¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤Ç¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ËÁ´¤¯¹Ô¤«¤º¤ËµÕÄ¥¤ê¤·¤¿¤é¿©¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¶È³¦¤Ç¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÀ¸¤Êý¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Ç¤â²þ¤á¤ÆÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢°Õ³°¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶â¡§ËÍ¤é¤¬·ÝÇ½³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿À¤ÅÏ¤ê½Ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÀÐÀî¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½ÐÍè¤ÏÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ç¡Ö¤ªÁ°¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤Í¤¨¤À¤í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÐÀî¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎÉ¡§"ÁÇ¿Í"¤ËÊ¸¶ç¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£
¶â¡§¤ªÁ°¡¢º£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤è¡£
ÎÉ¡§ÁÇ¿Í¤Î³§¤µ¤ó¤ËÇã¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
--¤ªÆó¿Í¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤âÀ¸¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¶â¡§·Ý¿Í¤â»öÌ³½ê¤Ë¤Ï½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ï¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤À¤«¤é¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï°ìÈÌ¼Ò²ñ¤È¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Û¤«¤Î¿Í¤È¤É¤ì¤À¤±°ã¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÎÉ¡§Ìîµå¾¯Ç¯¤Ï¤ß¤ó¤ÊÂçÃ«æÆÊ¿¤òÌÜ»Ø¤¹¤±¤É¡¢Á´°÷¤¬ÂçÃ«¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ËÍ¤é¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤â¥×¥íÌîµå¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¿ÍÌ®¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥é¡¼¥á¥ó²°¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶â¡§º£¤ÎËÍ¤é¤ÏËÜÅö¤ËÊØÍø²°¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢¤Ï¤¤¡¢º£Æü¤Ï¤³¤Î¿Í¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢ËÊ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¡£
ÎÉ¡§ËÍ¤é¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬¶¯ÌÌ¤À¤«¤é¶¯¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ÎÇ½ÎÏÅª¤Ë¤Ï¼å¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¥¯¥º·Ý¿Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë²¬ÌîÍÛ°ì¤äÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î»³Åº¡Ê´²¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£²¿¤Î¼ÂÀÓ¤â¤Ê¤¤ËÍ¤é¤¬ËÜÅö¤Î¥¯¥º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ï¶¯ÌÌ¤À¤¬¼Â¤Ï¼å¼Ô¡×¤È¸ì¤ëÎÉ¤Á¤ã¤ó¡Êº¸¡Ë¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
¤Ê¤¼¥Í¥¿¤ò´èÄ¥¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«
--¤ªÆó¿Í¤Ï¥Í¥¿¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÜÀ®½ê¤ÎNSC¤Ë¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢¥Í¥¿¤ÎÌÌÇò¤µ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¥Í¥¿¤¬¶ì¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÎÉ¡§¤¿¤·¤«¤ËNSC¤Îº¢¤Ï¥Í¥¿¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËèÆü¡¢Ä«¤Î8»þ¤°¤é¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÊÄÅ¹¤Î5»þ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¥Í¥¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇNSC¤Î¼óÀÊ¤Ï¼è¤ì¤¿¤±¤É¡¢¸úÎ¨°¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¶â¡§Åö»þ¤Ï½÷¤Î¿Í¤Ð¤«¤ê¤¬¸«¤ËÍè¤ë·à¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½÷À¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤ËÍ¤é¤Ï¤¤¤Ä¤â´ÑµÒÅêÉ¼¤ÇºÇ²¼°Ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡Ö¥Í¥¿¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎÉ¡§¥Í¥¿¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿¦¿Íµ¤¼Á¤Ç¥Í¥¿¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤é¤Ï³Ú¤ò¤·¤Æ²Ô¤®¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢NSC¤Î¤È¤¤Î¤è¤¦¤ÊÅØÎÏ¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¶â¡§¤³¤ÎÁ°¡¢¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¤Î±üÅÄ¡Ê½¤Æó¡Ë¤µ¤ó¤¬¡ÖÌ¡ºÍ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤ä¤Í¤ó¡£¼ñÌ£¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦ÊÑÂÖ¤¹¤®¤ë¤À¤í¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤é¤Ï¥Í¥¿ºî¤ê¤¬¿É¤¯¤Æ¿É¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Ý¿Í¤È¤ÏÀ¸¤¤Æ¤ëÀ¤³¦Àþ¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
--¤ªÆó¿Í¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ô50Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢YouTube¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç»Å»ö¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÎÉ¡§¤Ï¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë·î¤ÎµëÎÁ¤¬¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤º¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤«¤é³ä¤È¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤óËÍ¤é¤ÎÆÇÀå¤¬YouTube¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
µöÍÆ¤µ¤ì¤ë°¸ý¤Ï¤³¤Î5Ç¯¤ÇÊÑ²½
¶â¡§¤â¤È¤â¤È¡Ö·ö²Þ·Ý¡×¤È¤·¤Æ¿Í¤Ë°¸ý¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢±ê¾å¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¹¥¤¤Ê¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ë¾å¼ê¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ½é¤ÎÊý¤ÎÆ°²è¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È¡¢º£¤À¤Ã¤¿¤é¥¢¥¦¥È¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤³¤Î5Ç¯¤°¤é¤¤¤Ç¤â·ë¹½ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡ÖYouTube¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤ÎÆ°²è¤Ïº£¸«ÊÖ¤¹¤È¥¢¥¦¥È¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶â¤Á¤ã¤ó¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
--¤¢¤È¡¢¤ªÆó¿Í¤Ï¡ÖÂç³Ø¤ª¾Ð¤¤vs¹âÂ´¤ª¾Ð¤¤¡×¡ÖÅìµþ·Ý¿ÍvsÂçºå·Ý¿Í¡×¤Ê¤É¤È¡¢¾¡¼ê¤ËÂÐÎ©¹½Â¤¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ³ú¤ß¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÎÉ¡§¤³¤ì¤À¤±¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÂç³Ø¤ª¾Ð¤¤¤Î¿Í¤Ë²¿¤â·ù¤Ê¤³¤È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Âçºå·Ý¿Í¤Ë¤â²¿¤Îº¨¤ß¤â¤Ê¤¤¡£·ö²Þ¤È¤«¹³Áè¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤«¤é¡¢¾¡¼ê¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¶â¡§ËÍ¤é¤¬¼å¼ÔÂ¦¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Âç³Ø¤ª¾Ð¤¤¤Ë¤âÃ¯¤Ë¤âÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤È¤â»×¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
ÎÉ¡§¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ç²æ¡¹¤¬¹ªÌ¯¤Ê¤Î¤¬¡¢²¿¤Îº¨¤ß¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¤´Ö¤Î¿Í¤¬»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î2¿Í¤Ï·Ä±þÂç³Ø½Ð¿È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£·Ä±þ¤ÏÉ¡¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï²¿¤È¤Ê¤¯¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö·Ä±þ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬¤¢¤ë¿Í¤À¤±¤Ï¡Öµ´±Û¡¢¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿!¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£ÊÑ¤ÊÀ¯ÅÞ¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö³ú¤ß¤Ä¤¯Áê¼ê¤Ë¼Â¤Ï²¿¤Îº¨¤ß¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÉ¤Á¤ã¤ó¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
ÆÇÀå¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤¤òÂåÊÛ¡©
--ËÜ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ëµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Ï¤¤¤ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÆÇÀå¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤È¡£
¶â¡§ËÍ¤é¤Ï¡Ö¸µµ¤¶Ì¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃ¯¤â¶¦´¶¤·¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤é»¿Æ±¤âÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥¦¥±¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÎÉ¡§ÆÇÀå¤Ã¤Æ³ä¤È¤ä¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤¿¤Ç¤ß¤ó¤Ê¥¦¥±¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥é¥¤¥É¤äÈþ³Ø¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Û¤«¤Î·Ý¿Í¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤é¤Ï¤½¤³¤ò¤¢¤¨¤Æ¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦µÕÄ¥¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¶â¡§¥À¥µ¤¤À¸¤Êý¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ËÍ¤âÀèÇÚ¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¥À¥µ¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¥×¥é¥¤¥É¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤½¤ì¤Ç¶âÌÙ¤±¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢ËÍ¤é¤¬¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢Ã¯¤Ç¤âµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Ê¤¿¤âËÜÅö¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡¢¤Ã¤Æ¡£
ÎÉ¡§¤½¤¦¡¢¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡Ö¼å¼Ô¡×¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹·ö²Þ½Ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ê¥é¥ê¡¼±óÅÄ ¡§ ºî²ÈŽ¥¥é¥¤¥¿¡¼Ž¤¤ª¾Ð¤¤É¾ÏÀ²È¡Ë