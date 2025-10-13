TUY

写真拡大

強い台風第２３号は、青ヶ島の北北東約４０キロを
１時間におよそ３５キロの速さで東北東へ進んでいます。

【写真を見る】台風23号　最新情報　現在最大瞬間風速50メートル　気象庁

　強い台風第２３号は、１３日８時には
青ヶ島の北北東約４０キロの
北緯３２度５０分、東経１３９度５５分にあって、
１時間におよそ３５キロの速さで東北東へ進んでいます。
中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートルで
中心の南東側９５キロ以内と北西側７５キロ以内では
風速２５メートル以上の暴風となっています。
また、中心の南東側３３０キロ以内と北西側２２０キロ以内では
風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

この台風は１３日９時には、八丈島の東南東約４０キロの
北緯３２度５５分、東経１４０度１０分にあって、
１時間におよそ３５キロの速さで東北東へ進んで
いるものと推定されます。
中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートルで
中心の南東側９５キロ以内と北西側７５キロ以内では
風速２５メートル以上の暴風が
また、中心の南東側３３０キロ以内と北西側２２０キロ以内では
風速１５メートル以上の強い風が吹いているものと推定されます。