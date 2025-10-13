台風23号 最新情報 現在最大瞬間風速50メートル 気象庁
強い台風第２３号は、１３日８時には
青ヶ島の北北東約４０キロの
北緯３２度５０分、東経１３９度５５分にあって、
１時間におよそ３５キロの速さで東北東へ進んでいます。
中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートルで
中心の南東側９５キロ以内と北西側７５キロ以内では
風速２５メートル以上の暴風となっています。
また、中心の南東側３３０キロ以内と北西側２２０キロ以内では
風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
