台風23号 最新情報 現在最大瞬間風速50メートル 気象庁

この台風は１３日９時には、八丈島の東南東約４０キロの北緯３２度５５分、東経１４０度１０分にあって、１時間におよそ３５キロの速さで東北東へ進んでいるものと推定されます。中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルで中心の南東側９５キロ以内と北西側７５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風がまた、中心の南東側３３０キロ以内と北西側２２０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いているものと推定されます。