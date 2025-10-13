「アイドルマスターシンデレラガールズ」白坂小梅役などで知られる声優の桜咲千依（37）が13日、自身のXを更新。20日から活動を再開することを発表した。

桜咲は9月15日、虫垂炎の手術および入院のため、活動を一時休止すると発表していた。「7月末に体調に異変を感じ医療機関を受診し『虫垂炎』 の診断を受けました」と説明していた。

この日、桜咲は「【活動再開のお知らせ】」とし「先月よりお休み頂いておりましたが、10月20日よりご依頼などのお仕事再開させて頂くことになりました」と発表。「術後回復が思ったより遅く予定していた期間より伸び、ご迷惑おかけしてしまい申し訳ございません」と謝罪した。

「日常生活にはほぼ支障なく、可能な限りでお仕事少しずつ開始しております」とした上で「温かいお言葉やご心配のご連絡下さった方々本当にありがとうございます。これからも日々精進して活動してまいりますので、今後共何卒宜しくお願い致します」と呼びかけた。

桜咲は「D.C.III〜ダ・カーポIII〜」瑠川さら役、「ワガママハイスペック」宮瀬未尋役など、人気作品で声優を担当している。