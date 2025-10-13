製造業者と直接取引 早めに原材料確保…価格抑えてもボリューム維持

今年も残すところ３か月を切った。

来年の正月向けのおせち商戦が本格化している。百貨店などでは豪華な高級品も用意するが、物価高で節約志向が強まる中、価格を抑えつつもボリューム満点など、コストパフォーマンス（コスパ）を意識した商品を充実させている。（及川昭夫）

そごう・西武は今年初めて、「お値頃感」を重視した「コスパおせち」を用意した。和洋中の食材６６品目をそろえた四段重の「宴」（４人用）は送料込みで２万３２２０円。中間業者を挟まず、製造業者と直接取引することで、従来の三段重と同じくらいの価格に抑えている。

「この価格でこのボリューム感はなかなか実現できないはず」と同社の広報担当者は自信を見せる。

大丸松坂屋百貨店では、ぜいたくな気分を味わいたいという人のために、有名料亭や料理家が監修した「贅（ぜい）を味わうおせち」もそろえるが、「お値打ちおせち」も用意する。和洋中の１００品目がたっぷり楽しめる二段のおせち（３〜４人用）は２万１３８４円。毎年人気が高い京都・祇園のレストランが監修した二段おせち（２人用、１万１８８０円）は、食材価格が高騰する中、昨年と同じ価格に据え置いた。

大丸松坂屋のおせち担当バイヤー、浅川幸治さんは「早めに原材料を確保して仕入れ価格を抑えるなど工夫している」と話す。

コスパを意識したおせちが注目される背景に、長く続く食品価格の高騰がある。

１人用、食育などユニーク商品も 食品価格高騰続く

帝国データバンクが行っている国内の食品メーカー１９５社の調査では、１０月に３０００以上の品目で値上げとなった。

高島屋では、１万円以下で楽しめるユニークなおせちを用意する。「ソロ活おせち」（６４８０円）は、定番の食材が少量ずつ入っていて一人暮らしでも楽しめる。「食育おせち料理（絵本付）」（５０００円）は、おせち料理に登場する食材の由来を紹介する絵本とセットで販売する。

このほか予算や好みに合わせて食材を選択できる商品も。「カスタマイズおせち」（９品、１万３５００円〜）は、「鮑（あわび）オイスター煮」「合鴨（あいがも）オレンジ風味」など人気シェフらが監修した３５品目から選べる。同社では「幅広い需要に対応するだけでなく、おせちの文化を次世代にも伝えていきたい」としている。

作るより購入 増加

おせち市場の動向に詳しい神戸国際大教授（地域経済論）の中村智彦さんによると、おせち料理はお正月に家族で集まり、雰囲気を楽しむ「セレモニー的な料理」となり、家庭などで作るよりも店で購入する人が増えているという。

「カジュアルで手頃なおせちを選ぶ消費者が目立つ一方で、高級感のあるおせちを求める人も一定数おり、二極化が進んでいる。この傾向は続くだろう」と中村さんは話す。