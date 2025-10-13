Î¤ºêÃÒÌé»á¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×µð¿Í¤ÎÂåÁö¡¦ÁýÅÄÂç¤ÎÁöÎÝ¤òÀä»¿¡ª
CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï
¡û DeNA 7x ¡Ý 6 µð¿Í ¡ü
¡ã10·î12Æü¡¡²£ÉÍ¡ä
¡¡12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¥» ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸ DeNA¡Ýµð¿Í¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿Î¤ºêÃÒÌé»á¤¬¡¢µð¿Í¤ÎÂåÁö¡¦ÁýÅÄÂçµ±¤ÎÁöÎÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÁýÅÄÂç¤Ï5¡Ý5¤Î11²ó¡¢ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÀèÆ¬¤Î¾®ÎÓÀ¿»Ê¤ÎÂåÁö¤ÇÅÐ¾ì¡£µÈÀî¾°µ±¤ÎÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Ç»°ÎÝ¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢ËþÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢º´¡¹ÌÚ½ÓÊå¤Î¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¥í¤Ç»°ÎÝÁö¼Ô¡¦ÁýÅÄÂç¤¬¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡Î¤ºê»á¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Åª¤Ë¤ÏºÇ°¤Î·Á¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤Ç¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥¹¥¯¥¤¥º¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ËÒ¤âÀº°ìÇÕ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£»°ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÁýÅÄ¤¬ÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÁöÎÝ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥Ê¥¤¥¹ÁöÎÝ¤Ç¥»¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ë«¤á¤ë¤È¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ÁýÅÄ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë