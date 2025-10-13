¡ÚÆÈ¼«¡Û¾ÚµòÆ°²è¤òÆþ¼ê¡ÄÂçºåËüÇî¤ÇÂçÎÌ¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñÀ½¥Ð¥¹¤ÇÂ³½Ð¤¹¤ë¡ÖÁà½ÄÉÔÇ½¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤Î¼ÂÂÖ
¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬Íø¤«¤º¤ËÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ë·ãÆÍ
£¹·î£±Æü¡¢Âçºå¥á¥È¥í¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡ØOM¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤¬±¿¹Ô¤¹¤ë¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¥Ð¥¹¤Ç¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¾×ÆÍ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£É®¼Ô¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤È¥Ð¥¹¤ÎÆ°¤¤òµÏ¿¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î±ÇÁü¤òÆþ¼ê¤·¤¿¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¥Ï¥ó¥É¥ë¤òº¸¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¾×ÆÍ¤ò²óÈò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Ð¥¹¤Ï±¦¤Ë¿Ê¤ß¡¢Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ë·ãÆÍ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÄä»ß¤·¤¿¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬Íø¤«¤º¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ°²è¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¾Ú¸À¤ÎÀµ¤·¤µ¤ÏÃ¯¤ÎÌÜ¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥Ð¥¹¤òÈÎÇä¤·¤¿¡ØEV¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢EVMJ¡Ë¡Ù¤Ï¡¢»ö¸ÎÄ¾¸å¤Ë³«¤«¤ì¤¿¾åÁØÉô»²²Ã¤Î¸¡Æ¤²ñ¤Ç¶Ã¤¯¤Ù¤·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£EVMJ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬Óñ¤¯¡£
¡Ö±¿Å¾¼ê¤Î¾Ú¸À¤Ë¡¢¼ÒÆâ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»ö¸Î¤Ï¼ÖÎ¾Â¦¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø±¿Å¾¼ê¤Î¤ï¤¸«±¿Å¾¡Ù¤¬¸¶°ø¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÒÆâ¤Ç¤â¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊó¹ð¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
º£Ç¯È¯À¸¤·¤¿Æ±¼Ò¤Î»ö¸Î¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡££´·î28Æü¤Ë¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÉñ½§ËüÇîP&RÃó¼Ö¾ìÂÔµ¡¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ²óÁ÷Ãæ¤Î¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤¬¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÍÊÊÉ¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£EVMJ¤Ï»ö¸Î¸¶°ø¤ÎÄ´ººÊó¹ð¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°¤¤¤Î¤Ï³°ÉÕ¤±¤Î¼«Æ°±¿Å¾¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤¢¤ê¡¢¡ÖEV¥Ð¥¹¼ÖÎ¾Â¦¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥¢¤Î³«ÊÄÉÔÎÉ¤äÁö¹ÔÃæ¤Î¶ÛµÞÄä»ß¤Ê¤É¡¢¼ÖÎ¾Â¦¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤ò±£¤Ú¤¤¤·¡¢µõµ¶¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤¿¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤òÂ³¤±¤ëEVMJ¡£Ï·¼ãÃË½÷Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æü¾ïÅª¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¸ø¶¦¤Î¾è¤êÊª¤òÈÎÇä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£EVMJ¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤«¡£
Æ±¼Ò¤ÏÊ¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë¡Ç19Ç¯£´·î£±Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿²ñ¼Ò¤À¡£¼ç¤ËÃæ¹ñ£³¼Ò¡ÊWISDOM¡¢¹±Å·¡¢°¦ÃæÏÂ¡Ë¤ÎEV¥Ð¥¹¤òÍ¢Æþ¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ç22Ç¯¡¢¹ñÆâÈÎÇä¤Î¼ÂÀÓ¤Û¤Ü¥¼¥í¤Î¾õÂÖ¤ÇÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤ä¤½¤Î¼þÊÕ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÀìÍÑ¤ÎEV¥Ð¥¹100Âæ¡ÊºÇ½ªÅª¤Ë150Âæ¡Ë¤ò¼õÃí¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËüÇî´ØÏ¢°Ê³°¤Ë¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¤ØµÞ·ã¤Ë¥·¥§¥¢¤ò¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ç25Ç¯£³·îËö¤Ë¤Ï300Âæ°Ê¾å¤ËµÞÁý¡£ºåµÞ¥Ð¥¹¡¢°ËÍ½Å´¥Ð¥¹¡¢ÉÙ»ÎµÞ¥Ð¥¹¡¢ÅìµÞ¥Ð¥¹¡Ä¡Ä¤ÈÆüËÜ¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¤¬Â³¡¹¤ÈÆ±¼Ò¤ÎEV¥Ð¥¹¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÉÔ¶ñ¹çÊó¹ð¤âÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡£¸Î¾ã¤ä¥Ö¥ì¡¼¥ÉôÉÊ¤ÎÃ¦Íî¡¢½ÅÍ×ÊÝ°ÂÉôÉÊ¤ÎÇËÃÇ¤äÃ¦Íî¤Ê¤É¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÉÔ¶ñ¹ç¤¬Â¿¿ôÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤¡×¾èÌ³°÷¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿ÉÔ°Â
¡Ö¹ñÆâ½é¤ÎEV¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥¹¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤¬·ÀÌó¤·¤¿EV¥Ð¥¹¤â¡¢º£Ç¯£´·î¤ÎÆ³Æþ°ÊÁ°¤Î¥Æ¥¹¥ÈÃÊ³¬¤«¤é¿ô¡¹¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿¹Ô³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«£²½µ´Ö¤ÇÁ´£´Âæ¤¬±¿¹ÔÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅÀ¸¡¤ä²þ½¤¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ£¶·î¾å½Ü¤Ë±¿¹ÔºÆ³«¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¼«Æ°¥É¥¢¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤¬È¿±þ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¡£ºÆ¤ÓEVMJ¤ÎËÜ¼Ò¤ËÌá¤Ã¤¿¡£10·î£±Æü¤Ë¤Ï·ÀÌó¤¬²ò½ü¤µ¤ì¡¢Æ±»ÔÆâ¤Î¼ÖÎ¾¤ÏÁ´¤Æ¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥Ð¥¹¤ËÌá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ³ÆþÂæ¿ô¥È¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ë¡¢°¦É²¸©¾¾»³»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡Ö°ËÍ½Å´¥Ð¥¹¡×¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç20Âæ°Ê¾å¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¿¤¬Â¿¿ô¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ËÁÆ¬¤Î¡ÖÁàºîÉÔÇ½Æ°²è¡×¤â¤½¤ó¤ÊºÇÃæ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¼õ¤±¡¢Âçºå¥á¥È¥í¤Î¥Ð¥¹±¿Å¾¼ê¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÉÔËþ¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆüº¢¤«¤é±«Ï³¤ê¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¡¢¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ê¤¤¤ä¤éÊÄ¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ä¤é¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸Î¾ã¤äÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±«Ï³¤ê¤ÏÅ·°æ¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¿¥¤¥ä¤¬±«¿å¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¼ÖÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡È²¼¤«¤é¤Î±«Ï³¤ê¡É¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áö¹ÔÃæ¤Ë¥Í¥¸¤¬Íî²¼¤·¤¿¤ê¡¢ÅÀ¸¡¸ý¤Î³¸¤¬Íî²¼¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£ºä¤ÎÅÓÃæ¤ä±¦ÀÞÂÔ¤Á¡¢¸òº¹ÅÀ¤Î¿¿¤óÃæ¤ÇµÞ¤ËÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥ì¥Ã¥«¡¼°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¤³¤È¤â¡£
°Â¿´°ÂÁ´¤Ë¤ªµÒÍÍ¤ò¾è¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯°ìÅÙÁ´¤ÆÁíÅÀ¸¡¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¿¤Ó¤¿¤ÓÂçºå¥á¥È¥í¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬Ê¹¤Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡Ä¡Ä¡£¤½¤·¤Æ£¹·î£±Æü¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬Íø¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¤Æ¡¢£¹·î£µÆü¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤¬¶Ã¤¤ÎÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ËüÇî¥Ð¥¹¤ò´Þ¤àÁ´¹ñ¤ËÇ¼¼Ö¤µ¤ì¤¿EVMJ°·¤¤¤Î¥Ð¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÁ´¼ÖÎ¾ÁíÅÀ¸¡¡×¤òÌ¿¤¸¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÅÀ¸¡¤¬Àµ¤·¤¯¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¡£ÊÌ¤ÎEVMJ´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢Æ¿Ì¾¤ò¾ò·ï¤Ë¡Ö±£¤Ú¤¤µ¿ÏÇ¡×¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖEVMJ¤ÏÅÀ¸¡¹àÌÜ¤Ç°Û¾ï¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡¢Êó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏµÒÀè¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¡Ø°Û¾ï¤Ê¤·¡Ù¤Çµõµ¶¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£Âçºå¥á¥È¥í¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂçºå¥·¥Æ¥£¥Ð¥¹¤È¡ØOM¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤ÎÎ¾¸½¾ì¤Ç¡¢EVMJ¤ÎÅÀ¸¡¼Ô¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÆþºÑ¤ßÅÀ¸¡¹àÌÜ¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤È¡¢Âçºå¥á¥È¥í¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿ÅÀ¸¡·ë²ÌÉ½¤ò¸«Èæ¤Ù¤Æ³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤Ë¤â°Û¾ï¤Ê¤·¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Âçºå¥á¥È¥í°Ê³°¤ÎÂ¾¤Î»ö¶È¼Ô¤¬½êÍ¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Îµõµ¶Êó¹ð¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÅÅµ¤¥Ð¥¹¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÍ¢Æþ
¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬Â¿¤¤EV¥Ð¥¹¤¬¡¢ËüÇî¤Ë£±¼ÒÆÈÀê¤ÇÂçÎÌ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¹ñ»º¤ÎEV¥Ð¥¹¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸í¤Ã¤¿Ç§¼±¤Î¹¤Þ¤ê¤â¤¢¤ë¡££´·î15Æü¡¢À¾Â¼¹¯Ì¸µ·Ð»ºÁê¡Ê62¡Ë¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¡¢
¡ÒÂçºå¤Î¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤¬Ãæ¹ñÀ½EV¥Ð¥¹¤ÎÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´íµ¡´¶¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜ´ë¶ÈÀ½¤Î¥Ð¥¹¤ÎÆ³Æþ¤ò¾©Îå¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì±´Ö¤Î¼è°ú¤Ç¤¹¤Î¤Ç¶¯À©¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡²ñ¾ìÆâ¡¦Ãó¼Ö¾ì¤«¤é¤Î¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤ÏÌó100ÂæÁ´¤ÆÆüËÜ´ë¶È¤ÎEVMJÀ½Â¤¤Î¥Ð¥¹¤Ë¡¢¢ºùÅç±Ø¤«¤é¤Î¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹Ìó100Âæ¤Î¤¦¤ÁÌó£³Ê¬¤Î£²¤¬ÆüËÜ´ë¶È¤ÎEVMJ¤È¤¤¤¹¡¶À½Â¤¤Î¥Ð¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎ¤ÇÌó£¹³ä¤¬ÆüËÜ´ë¶ÈÀ½Â¤¤Î¥Ð¥¹¤Ç¤¹¡Ó
¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢EVMJ¤¬ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢¡ÖÀ½Â¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Ï¼ç¤ËÃæ¹ñ¤ÎEV¥Ð¥¹¤òÍ¢Æþ¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î¼çÍ×ÉôÉÊ¤ò´Þ¤á¤ÆÁ´¤ÆÃæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Î»ÅÍÍ¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£100²¯±ß¤ò¤«¤±¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿ËÌ¶å½£»Ô¤Î¹©¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÎÁ¶âÈ¢¤ä¾è¹ßÍÑ¥Ü¥¿¥ó¡¢¹Ô¤ÀèÉ½¼¨¤Ê¤É¤ÎÀßÃÖ¤À¤±¤À¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬¹ñ»ºEV¥Ð¥¹¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
EVMJ¤ËÂÐ¤·¡¢£¹·î£±Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ø¤Î·ãÆÍ»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤È¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Î¹©¾ì¤Ç¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤Î¡ÖÁ´¼ÖÎ¾ÁíÅÀ¸¡¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¾õ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö´°À®¼Ö¤òÊÂ¹ÔÍ¢Æþ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¹ñÆâ¤ËÍ¢Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÊÃæÎ¬¡ËÊÝ°Â´ð½à¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬µá¤á¤ëÉÊ¼Á¡¦°ÂÁ´¿å½à¤È¹¹¤Ê¤ëµ»½Ñ¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¹ñÆâ»ÅÍÍ¤Ø¤Î²ÍÁõ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Åö¼ÒÉÊ¼Á´ÉÍý´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¯¼ÖÎ¾¸¡ºº¡¢¥Æ¥¹¥È¥³¡¼¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿°ÂÁ´À¡¦Áö¹ÔÀÇ½Åù¤Î³Æ¼ï»î¸³¡¦¸¡¾Ú¡¢EV¥Ð¥¹¤ª¤è¤Ó½¼ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀß·×¡¦³«È¯¶ÈÌ³¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢Âçºå¥á¥È¥íÍÍ¤È»ö¸Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÁ´¼ÖÎ¾ÅÀ¸¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ËÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤òÀµ¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¹¤Ù¤¯¡¢ÁíÅÀ¸¡´°Î»¸å¤Ë·Ð°ÞÅù´Þ¤á¤Æ¸ø¼°¤ËÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤ª¡¢´Ä¶¾ÊÊä½õ¶â¤Î¼¹¹ÔÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëJATA¤Ç¤Ï£¹·î26Æü¤Ë¡ÖÉÔ¶ñ¹ç¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ëEVMJ¤Î¥Ð¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÊä½õ¶â¿½ÀÁ¤Ë¤ÏÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤ëÃí°ÕÊ¸¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ¸ò¾Ê¤âEVMJ¤¬°·¤¦°ìÉô¤Î¥Ð¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Î¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¥Ð¥¹¤ÎÇ§Äê¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿·¤¿¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¹ÔÀ¯¤â¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÆ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âçºå¥á¥È¥í¤ä°ËÍ½Å´¤Ç¤ÏÇ¯Æâ¤ËEVMJ°·¤¤¤Î¿·¤·¤¤Ãæ¹ñÀ½¥Ð¥¹¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£¿ô¡¹¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤·¡¢»ö¸Î¤âµ¯¤³¤ê¡¢¸½¾ì¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¡ÖÉÝ¤¯¤Æ¾è¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¸½¾õ¤ò¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÀººº¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£