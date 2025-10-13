「服、何買えばいいの？」って人へ！【ユニクロ】大人におすすめ♡「秋トップス」

朝晩の空気がひんやりしてきて、「そろそろ秋服が欲しいけど、何を買えばいい？」と迷う季節。そんなときにチェックしたいのが【ユニクロ】。シンプルなのに今っぽく見える、大人のための名品トップスがそろっています。今すぐワードローブに迎えたくなりそうな、カーディガンやセーターなどの「秋トップス」をピックアップ！

口コミ高評価！ シンプルなのに上品見えが狙えそう

【ユニクロ】「スムースコットンクルーネックセーター」\3,990（税込）

「やわらかく肌ざわりのよいコットン100％素材」（公式オンラインストアより）で、見た目以上に着心地がやさしそうな一枚。シンプルなデザインで気軽に着られるのに、ラフすぎずきれいめスタイルにもマッチしそう。公式オンラインストアでは★4.5、口コミ約700件と高評価。全11色の豊富なカラーバリエーションから、お気に入りがきっと見つかるはずです。

サッと羽織れて秋のはじまりにちょうどいい！

【ユニクロ】「クルーネックフルジップカーディガン」\4,990（税込）

公式オンラインストアによると「Tシャツの上から着ても肌ざわりのよい素材を使用」しており、さっと羽織れるものが欲しくなる今の季節にぴったり。襟裏の配色ラインがさりげないアクセントになり、ミニマルながらもセンスの光るデザインです。ダークブラウンやネイビーなど、秋の装いに溶け込みやすい全4色展開。

ショート丈 × ハーフジップで今っぽさときちんと感を両立

【ユニクロ】「ダブルフェイスハーフジップセーター」\4,990（税込）

数年前にトレンド入りして以来、大人の定番として定着しつつあるハーフジップ。襟を立てれば端正に、開ければほどよくリラックスした印象に仕上がる優秀デザインです。ショート丈なので今どきのシルエットがつくりやすく、パンツにもスカートにも好相性。ユニクロ ユーらしい無駄のないデザインが秋スタイルの洗練度を高めてくれそう。全4色展開。

ハイネックを利かせてリブカーデをぐっと今顔に

【ユニクロ】「メリノブレンドハイネックカーディガン」\4,990（税込）

SNSでの購入報告が相次ぐ、今季注目の一枚。ボタンを留めてプルオーバーとしても、羽織りとしても活躍する汎用性の高さが魅力です。首元まで立ち上がるハイネックがモードなムードを添え、シンプルながらも存在感のある仕上がりに。今季は同じアイテムを重ねたレイヤードスタイルで、さらに新鮮に楽しむのもおすすめです。全3色展開。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K