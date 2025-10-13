お願いだから売り切れないで！（涙）【3COINS】シンプルでオシャレ♡「新作レジャーグッズ」

過ごしやすい気候になって、おでかけしたくなる秋。今回は、そんな秋のおでかけにぴったりな【3COINS（スリーコインズ）】の「レジャーグッズ」をご紹介。シンプルなデザインなので性別や年齢を問わず使いやすいのが魅力です。ぜひ売り切れる前にチェックして。

らくらく運べる！ コンパクトチェア

テーマパークや遊園地におでかけしたとき、待ち時間が長くて疲れてしまう……。そんなときにあると助かるのがこちらの「折りたたみチェア」。収納ポーチが座面になるユニークなデザインで、斜めがけにして運べるショルダーベルトもついています。組み立ては簡単なので、ピクニック・フェスといったアウトドアシーンで活躍してくれそうです。値段は\880（税込）。

持ち歩きにぴったりなレジャーシート

おでかけ先でひと休みしたいときに役立つレジャーシート。荷物が多くなりがちなアウトドアシーンでは、できるだけコンパクトにできると便利です。そんなときにぴったりなのがこちらの「コンパクトレジャーシート」。縦50 × 横115センチで、2人がちょこっと座るのにちょうどいいサイズ感。たたむと手のひらサイズになる優れものです。収納ポーチが一体になっているため、なくしてしまう心配がないのもうれしいポイント。\330（税込）とプチプラなので、試してみてはいかが？

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

writer：Yuri.A