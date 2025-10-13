ハロー!プロジェクトのアイドルグループ・Juice=Juiceが9日、東京・池袋サンシャインシティ噴水広場で、通算20枚目となる最新の両A面シングル「四の五の言わず颯（さっ）と別れてあげた／盛れ！ミ・アモーレ」（発売中）のリリースイベントを開催した。



【写真】「Juice=Juiceの日」にデュオで歌った美形の“京都姉妹”川嶋美楓（左）と江端妃咲

6月23日にハロプロ研修生から林仁愛（にいな＝14）が加入し、11人の新体制になって以降初のシングル。吹き抜けの会場は4フロアにファンがぎっしりと詰めかけた。



「盛れ！ミ・アモーレ」はラテン系の楽曲のノリの良さもあり、ファンは「アモーレ」「モレ」の大合唱。歌唱力に定評のあるメンバーのド迫力の生歌にサンシャインを訪れた買い物客たちも思わず足を止めていた。



同曲は、後輩グループ・OCHA NORMA（オチャ・ノーマ）のメンバーが動画配信で「隙あらばアモーレ（隙アモ）」として“振りコピ”したことをきっかけに、TikTokなどでダンス動画が拡散。公式YouTubeで公開されたミュージック・ビデオ（MV）は12日時点で162万回再生を再生を突破している。トレンドとなった「隙アモ」について尋ねられたリーダー・段原瑠々（24）は「こんなにも盛り上がるとは思っていなくて、いい意味で想定外でしたしうれしい」と笑顔を見せていた。



8日の新曲発売に合わせたリリースイベントは7日のイオンモール幕張新都心、8日の神戸ハーバーランド・スペースシアター、9日のサンシャインと3日連続で開催。さらに10日には埼玉・戸田市文化会館でグループ恒例のイベント「Juice=Juiceスペシャルライブ2025~10月10日はJuice=Juiceの日~」、12日には秋ツアーの仙台公演と怒濤（どとう）のスケジュールとなった。



秋ツアーは11月19日の日本武道館公演で千秋楽を迎える。



（よろず～ニュース編集部）