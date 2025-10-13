『ザ・ロイヤルファミリー』栗須栄治役に妻夫木聡 キャラクター紹介（1）
俳優・妻夫木聡が主演を務める、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）が新たにスタート。今回は、妻夫木聡が演じる栗須栄治を紹介する。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！妻夫木聡、佐藤浩市、目黒蓮ら
山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
妻夫木聡が演じる栗須栄治は、税理士。税理士事務所を営む父のことを尊敬し、将来父と一緒に働くことを夢見て大手税理士法人に就職。仕事の幅を広げていたが、あることをきっかけに税理士としての挫折を味わい希望を見出せなくなってしまった。そんな中、馬主である山王耕造との出会いにより、突然止まってしまった人生が大きく動き出し…。
