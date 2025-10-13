日本初の「プライベートジェットCA」が明かす、“世界の富豪だけ”に与えられる特権。日本では84機の希少世界
皆さまは、「プライベートジェット」または「ビジネスジェット」という言葉を耳にしたことがありますか？
今年の初めにテレビドラマ「プライベートバンカー」（テレビ朝日系）でプライベートジェットが登場したのを覚えていらっしゃるかもしれませんね。
2023年にWBC (World Baseball Classic)が日本で開催された際に、大谷翔平選手がプライベートジェットを利用している姿が、ご本人のSNSにアップされたことでも話題となりました。
日本初のフリーランスのプライベートジェットCA（キャビンアテンダント・乗務員）として、この世界に20年間身を置く私（山崎充子）が、上質でありながら意外と知られていない「世界のVVIP(Very Very Important Person)の空の旅」をご紹介します。
「プライベートジェット」とは、個人や企業が所有、または運航会社が保有してチャーター専用に運航する小型航空機のこと。利用形態には、所有して専用で使う場合（貸し出すケースもあり）と、必要な時にチャーターで利用する場合があります。大谷選手のケースは、所有ではなくチャーター利用にあたります。
利用しているのは世界的な企業のオーナー、そして各国の王族や政府関係者、著名なアーティスト、アスリートといった方々です。彼らは単なるビジネス移動だけでなく、家族旅行やプライベートな移動にも惜しみなくプライベートジェットを利用されます。
実は現在、世界には約2万機ものプライベートジェットが空を飛んでいます。その圧倒的大多数はアメリカに集中していますが、アジア圏でもその数は増え続けています。一方で、日本に登録されている機体は、2024年末時点で約84機（国土交通省調べ）と、まだまだ少数です。
◆最高の贅沢は“時間への投資”。空飛ぶオーダーメイド
日本航空や全日空などのエアラインとの決定的な違い……それは、すべてがお客さま次第というところです。渡航先、離発着する空港、出発時刻、機内食、そして乗務員まで。つまり完全なる「空飛ぶオーダーメイド」なのです。
このうちVVIPの方々にとっての一番のメリットは「時間の自由度」です。エアラインの国際線の定期便では通常は出発の2時間前には空港に到着し、保安検査や搭乗手続きに時間を費やすことになります。乗り換えがあれば、その都度待ち時間が発生します。しかしプライベートジェットをご利用になる場合は、そんな「待ち時間」を完全にカットできます。
というのは定期便の利用者の皆さまが混雑したターミナルで長蛇の列に並ぶ間、VVIPの皆さまは全く別のルートをたどるからです。
じつは多くの主要空港には、プライベートジェット専用のターミナル（FBO：Fixed Base Operator）が設けられています。ご利用になる方々は専用のゲートを通り、自家用車や送迎車でFBOのラウンジに直接乗り付けます。
また欧米などでは車が機体から数メートル離れた場所に停車し、そのまま機内に乗り込んでいただくことも珍しくありません。
つまりプライベートジェットの場合は自宅や会社、または滞在しているホテルなどと飛行機が、まさに「ドア to ドア」なのです。
ちなみに「保安検査」も金属探知機や手荷物検査の長い列に並ぶことはありません。搭乗手続きや出国・入国審査は、専用ラウンジや機体のすぐそば、または機内で、FBOの担当者によってパーソナルに行われます。プライバシーが完全に守られ、セキュリティチェックも数分で完了します。
出発時刻は「ご要望通り」です。航空会社を利用する際のようにスケジュールに縛られることはありません。
さらにその出発時間を自分の都合で変更させることも可能。例えば現地の商談が長引いた場合、「出発を3時間遅らせてほしい」というご要望も珍しいことではありません。乗務員はVVIPの方々のビジネスと生活のリズムに合わせて動くのが基本です。この柔軟なスケジュールこそが、お客さまの「時間の自由度」を可能にしているのです。
