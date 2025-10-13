º´Æ£Î´ÂÀ¡¢¿À¸Í¤Ç¿ÌºÒ¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÉñÂæ¡ÖÌÀÆü¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â¡×¾å±éÃæ¡¡¡ÖÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¤Î¿Í´Ö¤¬´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¡×
ÇÐÍ¥º´Æ£Î´ÂÀ¡Ê45¡Ë¤¬¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¼ç±éÉñÂæ¡ÖÌÀÆü¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â¡×¡ÊÊ¼¸Ë¸©Î©·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ë16Æü¤Þ¤Ç½Ð±éÃæ¤À¡£22¡Á27Æü¤ÏÅìµþ¡¦EX¥·¥¢¥¿¡¼Ï»ËÜÌÚ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£25ºÐ¤È55ºÐ¤ò±é¤¸¤ë¡¢¸½ºß45ºÐ¤Îº´Æ£¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ú¾®Ã«Ìî½ÓºÈ¡Û
º´Æ£±é¤¸¤ë¿À¸Í¤ÎÁÏ¶È80Ç¯¤ÎÏ·ÊÞÎ¹´Û¤Î¼ÒÄ¹¡¦¶ÍÌîÍº²ð¤Ï55ºÐ¡£1995Ç¯¡ÊÊ¿7¡Ë1·î17Æü¤Î¿ÌºÒ¤Ç¿´¤Î½ý¤òÊú¤¨¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¿ÍÀ¸¤ËÇº¤à¼ã¼Ô¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡£
¡Ö¼ç¿Í¸ø¤ÎÍº²ð¤Ï¡¢¤¢¤Î¿ÌºÒ¤ÎÆü¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Êú¤¨¤¿½ý¤À¤Ã¤¿¤êÄË¤ß¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò»ý¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¡×
25ºÐ¤ÎÍº²ð¤Ï¡¢17ºÐ¤Î¿Àºê¤Ò¤«¤ë¡ÊËÒÅçµ±¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¶µ¤¨»Ï¤á¤ë¡£
¡Ö¤Ò¤«¤ë¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤½¤³¤Þ¤ÇÇ¯Îð¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Íº²ð¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤Î¼«Ê¬¤Ë¤¹¤´¤¯¶¦ÄÌ¤¹¤ëÉôÊ¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¿ôÇ¯Á°¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£2¿Í¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âÁ°¤ò¸þ¤»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡£²¿¤«ÌÜÅª¤È¤«¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤2¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿À¸¤¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡×
ÉñÂæ¤Î½éÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢·Î¸Å¤òÀÑ¤ó¤À¡£
¡Ö½ç·«¤êÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÃå¼Â¤Ë³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤À¤±¤É¤Ê¤«¤Ê¤«´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉñÂæ¤Î·Î¸Å¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤·¤ó¤É¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÊÑ¤Ê°ÕÌ£¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤¬¤¶ì¤·¤ß¡¢Çº¤à¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡£º£Æü1Æü¤ä¤Ã¤¿¤«¤é1ÃÊ¡¢2ÃÊ¤È¾å¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Á°¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¤¦¤Þ¤¯À°Íý¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢ËÜÅö¤ËËÜÈÖÄ¾Á°¤Þ¤ÇÁ´Á³²¿¤âÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âËÜÈÖÄ¾Á°¤Ç¥Ñ¡¼¥ó¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤È¤¤¤¦»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬»²²Ã¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç·Î¸ÅÃæ¤Ë¶ì¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÉñÂæ¤Î¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÝÂê¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤ºËÜÅö¤ËÂç¤¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤Ç¸À¤¤¤Þ¤¹¤È´ØÀ¾ÊÛ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åìµþ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¿Í´Ö¤¬¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤òÏÃ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¼ç±é¤Ç¡¢¤»¤ê¤ÕÎÌ¤â¤¹¤´¤¯Â¿¤¤ÉñÂæºîÉÊ¤ÇÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Åìµþ¤è¤êÀè¤Ë¡¢¿À¸Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿À¸Í¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¸·¤·¤¤ÌÜ¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´î·à¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤À¤¤¤¤¤±¤É¡¢¿¼¹ï¤Ê¿Í¤ÎÌ¿¤È¤«¤â¥Æ¡¼¥Þ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡£¾Ð¤¤¤Ë¤´¤Þ¤«¤¹¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤»¤ê¤Õ¤ò1¤Ä1¤Ä½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êª¸ì¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¹Ô¤¯¡£
¡ÖÆÃ¤Ë¤¹¤´¤¯ÇÉ¼ê¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¸ò¤ï¤¹¸ÀÍÕ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²ñÏÃ·à¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤´¤Þ¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤Á¤ã¤ó¤È¿®Íê´Ø·¸¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»×¤¤¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò1²ó¤º¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ê²ÝÂê¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊÂ³¤¯¡Ë
¢¡º´Æ£Î´ÂÀ¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤ê¤å¤¦¤¿¡Ë1980Ç¯¡Ê¾¼55¡Ë2·î27Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆüÂç·Ý½Ñ³ØÉô±Ç²è³Ø²Êºß³ØÃæ¤Î99Ç¯¡ÊÊ¿11¡Ë¤ËÉñÂæ¡ÖBOYS TIME¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£00Ç¯TBS·Ï¡ÖÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¡×¡£02Ç¯TBS·Ï¡ÖÌÚ¹¹ÄÅ¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¡×¡£05Ç¯¡ÖÀäÂÐ¶²ÉÝBooth¥Ö¡¼¥¹¡×¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¡£07Ç¯¡ÖÆü·Ý¾Þ¡×¡£08Ç¯TBS·Ï¡ÖROOKIES¡×¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡£09Ç¯¡Ö¥Ó¥í¥¯¥·¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤ÇÉñÂæ½é¼ç±é¡£10Ç¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÃË¡×¡£179¥»¥ó¥Á¡£A·¿¡£