TUY

写真拡大

おとといの夜からきのうの朝にかけて、山形県山形市の南部市街地で相次いで目撃されたクマ。警察によりますと、きのうの朝7時半ごろ、山形市あかねヶ丘3丁目のひまわり公園前の路上で目撃されて以降、これまでに目撃情報がないということです。

【画像】山形市南部　クマ出没場所をみる

市は引き続き周辺に広報車を出して外出時は周囲に注意するよう呼びかけています。

■目撃情報まとめ

10月12日（日曜）　午前7時24分頃　あかねヶ丘三丁目地内（ひまわり公園付近）にてクマ1頭を目撃
10月12日（日曜）　午前7時17分頃　あかねヶ丘二丁目地内の路上にてクマ1頭を目撃
10月12日（日曜）　午前7時14分頃　高堂一丁目地内の路上にてクマ1頭を目撃
10月11日（土曜）　午後10時00分頃　吉原二丁目地内の路上にてクマ1頭を目撃
10月11日（土曜）　午後10時00分頃　南館三丁目地内の路上にてクマ1頭を目撃
10月11日（土曜）　午後9時59分頃　南館三丁目地内の店舗敷地にてクマ1頭を目撃

■目撃場所地図（市公表）

南館～吉原

あかねヶ丘　これ以降、目撃はなし

市の南部住宅街の目撃か所　全体地図