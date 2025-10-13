¡ÚÆüÍËÌë¤Ï²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¡©¡Û°ß¤ò²õ¤·¤¿»ä¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢¥Ñ¥ê¥¸¥§¥ó¥Ì¤Î¡ÈÅ¬Åö¤¹¤®¤ëºÇ¶¯¥ì¥·¥Ô¡É
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥Ñ¥êËÜ¼Ò¤Ë17Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·PR¥È¥Ã¥×¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¥Ñ¥ê¥¸¥§¥ó¥Ì¤ÊÆüËÜ¿Í¡×¤È¶È³¦Æâ³°¤Ç¾Î¤µ¤ì¤¿Æ£¸¶½ß»á¤¬¡¢¥Ñ¥êÀ¸³è¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¥Ñ¥ê¥¸¥§¥ó¥Ì¤Î¼ÂÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÌÎ®¡ÖºÇ¹â¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¿À½¬´·¡×¤òÄó°Æ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Ãø½ñ¡Ø¥Ñ¥ê¥¸¥§¥ó¥Ì¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬¤ª·ù¤¤¡Ù¡£¤«¤Ä¤ÆÁé¤»¤ë¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤òÈñ¤ä¤·¡¢¡ÖÁé¤»¤ì¤Ð¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¡×¤È´è¤Ê¤Ë¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿Ãø¼Ô¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ñ¥ê¥¸¥§¥ó¥Ì¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿º£¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤Ïº¬ËÜ¤«¤é´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ê¥¸¥§¥ó¥Ì¤Î¤è¤¦¤Ë¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë½¬´·¤òÆü¡¹¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤Èþ¤·¤µ¤È¼«¿®¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¢ÊÔ½¸¤·¥Ñ¥ê¥¸¥§¥ó¥Ì¤Î¤è¤¦¤Ë´ö¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ËÀ¸¤¤ëÈë·í¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶õ¤¤ÃÊ¢¤Ë¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤äÇò¥ï¥¤¥ó¤Ï°ìÈÖ¤è¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡³¤³°½ÐÄ¥¤¬Â³¤¡¢À¸³è¤¬¤«¤Ê¤êÍð¤ì¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ï¤Ä¤¤¤Ë°ß¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÌë¡¢°ß¤¬¥¥ê¥¥ê¤ÈÄË¤ß¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î·ãÄË¤ËÊâ¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÂÎ¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»ä¤¬ÂÎ¤Î´í¸±¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·Â³¤±¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£´°Á´¤Ê¤ë¼«¶È¼«ÆÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡µßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ÖÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¡¢Æ±¤¸·úÊª¤Î¸þ¤«¤¤¤Ë½»¤àÇ¯ÇÛ¤Î¥Þ¥À¥à¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¯¤¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤»ä¤Î¤¿¤á¤Ë¸ÍÄù¤Þ¤ê¤Ê¤É¤òÂå¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡°ß¤Ë·ê¤¬2¤Ä3¤Ä³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤ÎÄË¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀºÌ©¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤Ï¤¿¤À¤Î¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹À°ß±ê¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¤Î»ä¤Ï¡¢Î¥º§ÁÊ¾Ù¤¬Å¥¾Â²½¤·¡¢²ñ¼Ò¤Ç¤Ï½ÐÀ¤¶¥Áè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢º£¤«¤é»×¤¨¤Ð¤«¤Ê¤ê¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡°å¼Ô¤Ï¤¿¤¤¤·¤¿Ìô¤â½Ð¤µ¤º¡¢»ä¤Ë¤³¤¦¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È
¡¦Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È
¡¦°ß¤ËÉéÃ´¤¬³Ý¤«¤ë¤â¤Î¤ÎÀÝ¼è¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È
¡¡ÉéÃ´¤¬³Ý¤«¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¹á¿ÉÎÁ¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥óÆþ¤ê¤Î°û¤ßÊª¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¼ò¡£ÆÃ¤Ë¡¢
¡Ö¶õ¤¤ÃÊ¢¤Ë¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤äÇò¥ï¥¤¥ó¤Ï°ìÈÖ¤è¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¡¢»ä¤ÏÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ò¸«Æ©¤«¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¥É¥¥ê¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
70Âå¤Î¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¡¼¥º¤¬ÆüÍËÌë¤ËÉ¬¤º¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î
¡¡Í¼ÊýÃÙ¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¸þ¤«¤¤¤Î¥Þ¥À¥à¤¬¿´ÇÛ¤·¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤Î°ß±ê¤À¤Ã¤¿¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢
¡Ö¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¿´¤«¤é´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍ¼ÈÓ¤Ï¡©¡×
¡¡¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÈà½÷¤Ë¡¢º£Æü¤Ï¤â¤¦¿©¤Ù¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢Èà½÷¤ÏÅÜ¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Î¼ã¤¤¿Í¤Ï¤³¤ì¤À¤«¤é¡ª ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤À¤«¤é°ß¤ò°¤¯¤¹¤ë¤Î¤è¡×
¡¡¿©»ö¤òÈ´¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¿Æ°¤ÇË½°ûË½¿©¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢°ß¤ËÉéÃ´¤ò³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈà½÷¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï¤«¤Ê¤êÉÔµ¬Â§¤Ê¿©À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»þº¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë½ÐÄ¥Àè¤Ç¡Ö²¿¤´¤Ï¤ó¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿©»ö¡×¤ò¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇÃæ¤Ï¿¼Ìë²á¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È¤´¤Ï¤ó¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ÐÄ¥µ¢¤ê¤Î»ä¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤Ï¤½¤ÎÆü¤â¶õ¤Ã¤Ý¤Ç¤¹¡£¸«¤«¤Í¤¿¥Þ¥À¥à¤¬¤ª¸þ¤«¤¤¤Î¼«Âð¤Ë¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¡¼¥º¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÈà½÷¤Ï70Âå¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¹¥ê¥à¤Ê¡¢¤½¤·¤Æ¸µµ¤¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÏ²¼¤Ç¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤é°§»¢¤ò¸ò¤ï¤¹¤¯¤é¤¤¤ÎÃç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤Ï»ä¤¬Ì©¤«¤Ë¡Ö¤ª¶á¤Å¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤òÎÐ¿§¤ËÀ÷¤á¾å¤²¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥·¥ç¡¼¥ë¤ò´¬¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Ï¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¡¼¥º¤Î²È¤Ï¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤À¤é¤±¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ·Ï¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¡¦¥¢¡¼¥È¤Î³¨²è¤¬ÊÉ¤È¤¤¤¦ÊÉ¤Ë³Ý¤±¤é¤ì¡¢¥µ¥í¥ó¤Ë¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥µ¥¤¤ÎÄ¦¹ï¤¬ÄÃºÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÍ¼ÈÓ¤Î½àÈ÷¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤è¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤¦Èà½÷¤Ï»ä¤ò¥µ¥¤¤Î²£¤Ë¤¢¤ë¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤é¤»¡¢Âæ½ê¤Ë¾Ã¤¨¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¡¦¥Ü¥¦¥ë¤òÆó¤Ä¡¢¥¹¥×¡¼¥ó¤òÆó¤Ä¡¢¤½¤ì¤«¤é¤ª¿å¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤éÍ¼ÈÓ¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ü¥¦¥ë¤«¤é¤ÏÅòµ¤¤¬Î©¤Á¡¢Í¥¤·¤¤¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüÍË¤ÎÌë¤Ï¤³¤ì¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤¦¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¡¼¥º¤¬º¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌîºÚ¤Î¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¤Ç¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¿§¤Î¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÎÐ¿§¤Î¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥¦¥ë¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¤Õ¤¦¤Õ¤¦¤·¤Ê¤¬¤é°ì¸ý¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢´Å¤¤É÷Ì£¤¬¸ý°ìÇÕ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Çºî¤êÊý¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¡¼¥º¤Ï¡ÖÅ¬Åö¡×¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Í¾¤êÊª¤ÎÌîºÚ¤òÊü¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥À¡¼¤Çº®¤¼¤¿¤À¤±¤À¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï°ßÄ²¤ËÍ¥¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤è¡×
¡¡¥¦¥¤¥ó¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤¦¸À¤¦¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¡¼¥º¤Ï¤½¤ì°ÊÍè¡¢Í¤êÆñ¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤¯»ä¤ò¡Ö¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¤ÎÍ¼¤Ù¡×¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥µ¥¤¤Î²£¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿§¤äÌ£¤Î¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¤ò¾ÞÌ£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ê¥¸¥§¥ó¥Ì¤ÎÄêÈÖ¥ì¥·¥Ô¤¬ºÇÅ¬¡¢¤«¤ÄºÇ¶¯¤À¤Ã¤¿
¡¡¥Ñ¥ê¥¸¥§¥ó¥Ì¤Ï¤´ÃÚÁö¤Ð¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·è¤·¤Æ¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ë½°ûË½¿©¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ°ß¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¦¤Þ¤¤¤³¤ÈÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¸å¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖÅ¬Åö¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¡×¤Ï¥Ñ¥ê¥¸¥§¥ó¥Ì¤ÎÄêÈÖ¥ì¥·¥Ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¥º¥Ü¥é¤Ê¿Í¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÆüÍË¤ÎÌë¤Ï¤³¤ì¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë²¿¤â²Ã¤¨¤Ê¤¤¡¢½ã¿è¤ÊÌîºÚ¤Î´Å¤ß¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿Ì£¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌîºÚ¤Î¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¤Ï¥Ñ¥ê¥¸¥§¥ó¥Ì¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Î¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¶¯¤Î¥ì¥·¥Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£