¡Ú°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¡Û²ÈÂ²¤¬µã¤¯¡ÄÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ö°ä¸À½ñ¤ÎNG¹ÔÆ°¡×

¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡¢¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹¤è¤ê¡¢¼é¤ë°Õ¼±¤Î¤Û¤¦¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¡¢1¿Í¤Ë¤Ä¤1²ó¤·¤«È¯À¸¤·¤Ê¤¤ÀÇ¶â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î³Û¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¯¡¢Ìµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£²ÈÂ²´Ö¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤âÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁêÂ³Áè¤¤¤Î8³ä¶á¤¯¤¬°ä»º5000Ëü±ß°Ê²¼¤Î¡ÖÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¡×¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëË¡Î§¤äÀÇ¶â¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤«¤é¡¢ÁêÂ³Áè¤¤¤ÎºÛÈ½Îã¤äÀÇÌ³Ä´ºº¤Î´ª½ê¤ò³Ø¤Ö¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¤ÎµÌ·ÄÂÀ»á¡£ÁêÂ³¤ÎÁêÃÌ¼ÂÀÓ¤Ï5000¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÁýÀÇ²þ³×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÁêÂ³Â£Í¿°ìÂÎ²½¡×¤Ë´°Á´ÂÐ±þ¤Î¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û ÁêÂ³ÀìÌçYouTuberÀÇÍý»Î¤¬¤ª¶â¤Î¥½¥ó¡¦¥È¥¯¤ò¤È¤³¤È¤ó¶µ¤¨¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¡£°ä¸À½ñ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¡¢Â£Í¿ÀÇ¡¢ÉÔÆ°»º¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¡¢³Æ¼ï¼êÂ³¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÁêÂ³¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¤¢¤Þ¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤«¤éÂ£Í¿ÀÇ¤Î¿·¥ë¡¼¥ë¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜÆü¤Ï¡¢°ä¸À½ñ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2019Ç¯¤È2020Ç¯¤Ë¼«É®¾Ú½ñ°ä¸À¤Î¼è¤ê°·¤¤¤òÄê¤á¤¿Ë¡Î§¤¬ÂçÉý¤Ë²þÀµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«É®¾Ú½ñ°ä¸À¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤È¡¢Ì±Ë¡²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«É®¾Ú½ñ°ä¸À¤Ï¡¢»æ¤È¥Ú¥ó¤È°õ´Õ¤ÈÉõÅû¤È¸Ò¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥Ö¥ë¡¡¡Ê¶¼º
¡¡Ê¶¼º¤·¤¿¤Î¤¬°ä¸À¤ò½ñ¤¤¤¿ËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¿·¤·¤¯½ñ¤Ä¾¤»¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡Ê°ä¸À½ñ¤ÏÆüÉÕ¤Î¿·¤·¤¤¤â¤Î¤À¤±¤¬Í¸ú¤Ê¤Î¤Ç¡Ë¡£ÌäÂê¤Ï¡¢ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿¸å¤Ë¡¢°ä¸À½ñ¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬Ê¶¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ï¡ÖÉã¤Ï¡Ø°ä¸À½ñ¤òÊÛ¸î»Î¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÛ¸î»Î¤òË¬¤Í¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬Àè¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ä¸À½ñ¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÁêÂ³¿Í¤ÎÃ¯¤Ë¤âÆâÍÆ¤òÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤È¡¢¼«Ê¬¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÈëÌ©¤ÎÊÝ´É¾ì½ê¤Ë°ä¸À½ñ¤ò±£¤¹¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°ä¸À½ñ¤Ï¡¢ÁêÂ³È¯À¸¸å¤ËÃ¯¤«¤é¤âÈ¯¸«¤µ¤ì¤º¡¢±Êµ×¤ËÈëÌ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥È¥é¥Ö¥ë¢¡¡µ¶Â¤
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢ÎëÌÚ°ìÏº¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤ÈÎëÌÚÆóÏº¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤È¤¤¤¦·»Äï¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆóÏº¤ÏÁÇ¹Ô¤¬°¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Éã¤«¤é°ä¸À½ñ¤Ë¡ÖÁ´ºâ»º¤ò°ìÏº¤ËÁêÂ³¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ò½ñ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤ÎÁêÂ³È¯À¸¸å¡¢ÆóÏº¤Ï°ìÏº¤è¤ê¤âÁá¤¯°ä¸À½ñ¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÆÉ¤ß¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬°ä»º¤òÁêÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹Í¤¨¤¿ÆóÏº¤Ï¡¢¤½¤Î°ä¸À½ñ¤Î¡¢°ìÏº¤Î¡Ö°ì¡×¤Î»ú¤Î¾å¤Ë¡¢²£ËÀ¤ò°ìËÜ½ñ¤²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î°ä¸À½ñ¤Ï¡ÖÁ´ºâ»º¤òÆóÏº¤ËÁêÂ³¤µ¤»¤ë¡×¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¡ª °ìÏº¤Ï¡ÖÀ¸Á°¤ÎÉã¤ÈÆóÏº¤Î´Ø·¸À¤«¤é¤ß¤Æ¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°ä¸À½ñ¤ò»Ä¤¹¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£ÆóÏº¤¬°ä¸À½ñ¤ò²þãâ¤·¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆóÏº¤Ï°ä¸À½ñ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ÏÉã¤Î¿¿°Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢²þãâ¤·¤¿¾Úµò¤Ï¤É¤³¤Ë¤âÌµ¤¤¤ÈÈ¿ÏÀ¡£·ë¶É¡¢¤³¤ÎºÛÈ½¤ÏÈó¾ï¤ËÄ¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤Æ·èÃå¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡Ê°ìÏº¤¬¾¡ÁÊ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«É®¾Ú½ñ°ä¸À¤Ï¾¯¤·¤Î²þãâ¤À¤±¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤ò180ÅÙÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢ÁêÂ³¿Í¤ÎÌ¾Á°¤Î¸å¤í¤Ë¤ÏÀ¸Ç¯·îÆü¤òµºÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡ÖÁêÂ³¿ÍÎëÌÚ°ìÏº¡Ê¾¼ÏÂ¡û¡ûÇ¯¡û·î¡ûÆüÀ¸¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð´ÊÃ±¤Ë²þãâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥È¥é¥Ö¥ë£¡¡ÇË´þ
¡¡¼«Ê¬¤ËÉÔÍø¤ÊÆâÍÆ¤Î°ä¸À½ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î°ä¸À½ñ¤òÇË´þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¡¢°ä¸À½ñ¤Î²þãâ¤äÇË´þ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¿Í¤Ï¡¢ÁêÂ³¤¹¤ë¸¢Íø¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë½Å¤¤½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë·ºË¡¾å¤â¡¢»äÊ¸½ñµ¶Â¤ºá¤ä»äÍÑÊ¸½ñÅùÔÌ´þºá¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢°ä¸À½ñ¤òÇË´þ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ú¤â¤È¤â¤È°ä¸À½ñ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÇË´þ¤µ¤ì¤¿¡Û¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÎ©¾Ú¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤³¤ì¤òÎ©¾Ú¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ç¤¹¡£Ë¡Î§¤Î¸¶Â§¤Ïµ¿¤ï¤·¤¤ÏÈ³¤»¤º¡£¾Úµò¤âÌµ¤¯¡ÖÇË´þ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¡¢·ë¶Éµã¤¿²Æþ¤ê¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼«É®¾Ú½ñ°ä¸À¤ÎÊÝ´É¤Ë¤ÏºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥Ö¥ë¤¡¡Âß¶â¸Ë
¡¡°ä¸À½ñ¤ò¶ä¹Ô¤ÎÂß¶â¸Ë¤Ê¤É¤ËÊÝ´É¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤¶ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢Âß¶â¸Ë¤«¤é°ä¸À½ñ¤ò¼è¤ê½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¿Í¤¬Âß¶â¸Ë¤ò³«¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤ÎÆ±°Õ½ñ¤«¡¢°ä¸À½ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢´Î¿´¤Î°ä¸À½ñ¤¬Âß¶â¸Ë¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ì¤Ð¡¢³«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¶ä¹Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆÃÄê¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬Ã±ÆÈ¤ÇÂß¶â¸Ë¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤òµö¤¹¤È¡¢Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤«¤é¡ÖÂß¶â¸Ë¤ÎÃæ¿È¤ò¥Í¥³¥Ð¥Ð¤µ¤ì¤¿¡ª ²¿¤Ç¾¡¼ê¤ËÂß¶â¸Ë¤ò³«¤±¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤ÎÆ±°Õ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÂß¶â¸Ë¤ò³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢°ä¸À½ñ¤Ç°ä¸À¼¹¹Ô¼Ô¤È¤¤¤¦¿Í¤òÁªÇ¤¤·¡¢¼¹¹Ô¼Ô¤Ë¡ÖÂß¶â¸Ë¤ò³«¤±¤ë¸¢¸Â¤âÍ¿¤¨¤ë¡×¤È»ØÄê¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢°ä¸À¼¹¹Ô¼Ô¤¬Ã±ÆÈ¤ÇÂß¶â¸Ë¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê°ä¸À¼¹¹Ô¼Ô¤ÏÁêÂ³¿Í¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤³¤¦¤·¤¿¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢´Î¿´¤Î°ä¸À½ñ¤¬Âß¶â¸Ë¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸¢¸Â¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶ä¹Ô¤Î¿Í¤Ë¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£·ë¶É¡¢ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°ä¸À½ñ¤òÂß¶â¸Ë¤ÇÊÝ´É¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤Î°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
