ナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）第１戦前日の１２日（日本時間１３日）は練習日で、両軍監督・選手が記者会見に出席した。

ナ・リーグ勝率１位のブルワーズの本拠アメリカンファミリーフィールドで１３日（同１４日）に開幕する。低年俸球団ながらナ・リーグ勝率１位に導いたブルワーズのマーフィー監督は「大谷は、言うまでもなく史上最高の選手の一人だ。彼が何年プレーしているか分からないが、間違いなく史上最高の一人だ。彼は信じられない投手だ」と称賛し“投手・大谷”については「先日見た試合ではスプリットがゾーンの上から下まで落ちていた。驚異的だ。彼は素晴らしい。何と言えばいいのか。私はこれほどの能力を持つ野球選手を見たことがない。だから我々は大変な戦いを強いられるだろう」と続けた。

第１戦で先発するスネルについても「彼が投げている試合を球場で見るたびに失望させられる。彼は本当に良い投手だ。グラスノーも良い。山本も良い。最後に出てくる、１００マイルでスプリットを投げる男もいる。そんなのは不公平だ。リーグに嘆願して彼を何かの理由で出場停止にできないか調べてみるつもりだ。何か理由があるだろう」と名前を出さなかったものの、ブルペン転向後は無双状態にある佐々木朗希についても言及していた。