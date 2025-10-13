◆米男子プロゴルフツアー ベイカレント・クラシック・レクサス 最終日（１２日、神奈川・横浜ＣＣ＝７３１５ヤード、パー７１）

昨年の日本ツアー賞金王で、今季は米ツアーを主戦場にする金谷拓実（２７）＝ＳＯＭＰＯひまわり生命＝が９バーディー、ボギーなしの６２をマークし、通算１４アンダーでツアー自己最高の４位に入り、来季シード獲得に望みをつないだ。ツアー１１勝の松山英樹（３３）＝ＬＥＸＵＳ＝は６７で回り、２０位で今季米ツアーを終えた。東京五輪金メダリストでメジャー２勝のザンダー・シャウフェレ（米国）が、６４と伸ばして１９アンダーで逃げ切って通算１０勝目を飾った。

金谷の右拳がしなった。１６番で３メートル、１７番で２メートル半を沈める３連続バーディーに渾身（こんしん）のガッツポーズ。「後半の勝負所でいいパットが入った。本当にいいラウンドになった。積み重ねてきた結果が今日は出た」。この日の全体２位のビッグスコアをマーク。５月のＣＪカップ・バイロン・ネルソンの５位を上回る自己最高フィニッシュを日本のギャラリーの前で決めた。

前半だけで５つ伸ばした。１０アンダーのボードとともに１０番のティーグラウンドに現れた金谷に、スタンドから大歓声が送られた。「応援の力はすごく支えになった」。２１位だったサンダーソンファームズ選手権（ミシシッピ州）を終えて７日朝に帰国したばかり。アイスバスに入浴しながら体調を整えてきた。意識の高さは相変わらずで、米国でも精力的にトレーニングを続けている。大坂武史トレーナーは「ダウンスイングで内転筋を前より使えている」と成長に触れた。

大会前は１３５位だった年間ポイントランキングは１１３位に浮上。残りは４試合。１００位以内に与えられる来季のシード獲得へ望みをつないだ。「ランキングも少し上がった。最後までチャンスはあると思うので自分らしいプレーを続けたい」。１６日開幕の日本オープン（栃木・日光ＣＣ）に出場後、挑戦者は再び海を渡る。（高木 恵）