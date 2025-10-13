ÃæÃ«Èþµª¡¢É×¤Ë´ó¤êÅº¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¤´É×ÉØ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È!!¡×
¡¡¸½ºß¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ºß½»¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÃæÃ«Èþµª¡Ê49¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼´É¸¹³ÚÃÄ¤Ê¤É¤Ç¥Ó¥ª¥éÁÕ¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥£¥í¡¦¥Õ¥§¥Ò¥Ê¡¼»á¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¤´É×ÉØ¡×ÃæÃ«Èþµª¡õÉ×¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥¦¥£¡¼¥ó¹ñÎ©²Î·à¾ì¤Î°ú¤Ã±Û¤·¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥£¡¼¥ó¹ñÎ©²Î·à¾ì´É¸¹³ÚÃÄ¤Ë¶Ð¤á¤ëÉ×¤Î¥Æ¥£¥í¤â¡¢°ì´ü°ì²ñ¤ÎÂº¤¤ÑëÆá¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥Ô¥Ã¥È¤Ë¿È¤òÀø¤á¤Æ¡¢²Î¼ê¤ÎÊý¡¹¤Î²ÎÀ¼¤Î°ú¤Î©¤ÆÌò¤È¤·¤Æ¡¢È¼ÁÕ¼Ô¤ËÅ°¤·¡¢¥ô¥£¥ª¥é¤òÁÕ¤Ç¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÃæÃ«¤¬¡¢É×¤Ë´ó¤êÅº¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥¦¥£¡¼¥ó¥Õ¥£¥ë¤È¥Ù¥ë¥ê¥ó¥Õ¥£¥ë¤ÎÀº±Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡¢¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇÃæ¡¢12·î9Æü¤Ë¡¢Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¤Ë¤Æ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¤·¡¢¡Ö¶Ë¾å¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¼Ì¿¿¤À¤Ê¤¢¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¤´É×ÉØ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È!!¡×¡Ö»×¤ï¤º¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
