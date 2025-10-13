早慶上理の中で「最もお金持ちなイメージがある大学」ランキング！ 2位「上智大学」、1位は？ 【2025年調査】
日本の私立名門として知られる早慶上理は、それぞれが独自の個性と強みを持ち、多くの学生が憧れる存在です。学問の深さやキャンパスの雰囲気、学生の気風など、見る人によって印象はさまざま。
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜3日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、「早慶上理に関するアンケート」を実施しました。その中から、「早慶上理の中で最もお金持ちなイメージがある大学」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「子どもの頃からお金をかけた教育熱心な親御さんが好んで入れそうだからです」（30代女性／熊本県）、「帰国子女のお嬢様が通うイメージです」（50代女性／愛知県）、「医者の子どもが多く通っているイメージだから」（20代女性／栃木県）といった声が集まりました。
回答者からは「慶応は小学校からあり、お金がかかることでも有名ですがなので」（60代男性／神奈川県）、「いろんなところでお金持ちの学校と言われてるので自然とそのイメージがついてました」（20代男性／広島県）、「OBや保護者からの寄付文化が強く、寄付金を出せる家庭が多いから」（20代女性／岡山県）といった声が集まりました。
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
2位：上智大学／44票上智大学は、キリスト教カトリックの精神に基づき、国際性と語学教育に強みを持つ大学です。都心の一等地である四谷にキャンパスを構え、その立地や国際的なイメージから、比較的裕福な家庭の学生が多いという印象を持たれています。また、女子学生が多く、上品で洗練されたイメージも「お金持ち」という印象に繋がっているのかもしれません。
1位：慶應義塾大学／239票慶應義塾大学は、ランキングで他大学を圧倒的な差で抑え、最も「お金持ち」なイメージがある大学という結果になりました。これは、福澤諭吉が創設した伝統と格式、そして政財界に多くの卒業生を輩出してきた実績からくる、高いブランド力とステータス性によるものです。特に幼稚舎からの内部進学者がいることや、学生が「おしゃれ」「スマート」といったイメージを持たれていることも、その印象を強固にしています。
