◆ 片岡氏は先発投手に注目「ブランクのあるソフトバンク打線の出鼻をくじけるか」

日本ハムは12日、オリックスとの「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」第2戦（エスコンF）に5−4で勝利し、2連勝でファイナルステージ進出を決めた。

12日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』では、ファイナルステージでのキーマンに注目。解説の平石洋介氏が「レイエスですね。やはりこの選手が打つか打たないかでがらっと変わる」と、この日決勝打を放ったレイエスの名前を挙げると、MCの坂口智隆氏も「彼が今、チーム全体を引っ張っているような感じがする。エスコンでは相性が良いが、違う球場に行ってもこのままの勢いで引っ張ってくれると本当に頼もしい存在ですよね」と期待を込めた。

もう一人の解説・片岡篤史氏は「まだはっきりしていないと思うが、先発投手ですよね。2戦で終わったというのが非常に大きいと思う。先発投手の枠を一つ使わなくてよかったので、やはり5戦、6戦考えた時には、一枚余ったということで達孝太が行くのか福島蓮が行くのかというのは分からないが、勢いのあるチームだからちょっとブランクのあるソフトバンク打線に対して出鼻をくじけるかどうかですよね」と先発事情に言及した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』