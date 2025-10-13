ºÆ»ÏÆ°¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡¡¸Ä¿Í»öÌ³½êÀßÎ©¤òÈ¯É½¡ÖËèÆü´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º³èÆ°¤ò¡×2Ç¯È¾µÙ»ß·Ð¤Æ
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡Ê31¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒUSAGI¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤âÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡¾®Åç¤Ï¡Ö¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¿·²ñ¼Ò¤Î¥í¥´¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë²ñ¼Ò¤Î¥í¥´¤È¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒUSAGIÂåÉ½¡×¤È¤Î¸ª½ñ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¥í¥´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¦¤µ¤®¤ò¾å¤«¤é¸«¤¿ÍÍ»Ò¤Èµ¤¤Å¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ëü¥¡ª¡ªü¥¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥Ô¥ó¤È¤¤Æ¡¢¤Ô¤ç¤ó¡ª¤ÈÆ°¤¯¡£¤³¤Þ¤«¤Êµ¤ÉÕ¤¤äÈ¯¸«¤òÂçÀÚ¤Ë¡£¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¡£¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤Î½õ¤±¤ËËèÆü´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö²þ¤á¤Æ³§¤µ¤Þ¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¾®Åç¤Ï23Ç¯2·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¥Û¥ê¥×¥í¤òÂà½ê¡£º£Ç¯7·î5Æü¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò2·î5Æü°ÊÍè5¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¡ÖÆü¡¹¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È»Ò¶¡¤È¥×¡¼¥ë¤ÇÍ·¤Ö2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ10·î12Æü¡¢Ìó2Ç¯È¾¤ÎµÙ»ß¤ò·Ð¤Æ³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£