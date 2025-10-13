小島瑠璃子、個人事務所設立を報告 ロゴも紹介「ピンときて、ぴょん！と動く」【これまでの経緯】
活動再開を発表したタレントの小島瑠璃子（31）が13日、自身のインスタグラムを更新し、個人事務所設立を報告した。
【写真】こじるりの近影ショットと個人事務所のロゴ
小島はご縁をいただき、すばらしいチームに会社のロゴとホームページを作っていただくことができました」と紹介し「うさぎを上から見た様子と気づきをイメージさせる！！を合わせて組み合わせていただきました」とロゴを掲載した。
続けて「ピンときて、ぴょん！と動く。こまかな気付きや発見を大切に。人を大切に。周りの方々の助けに毎日感謝を忘れず活動をしていきます」と伝え「改めて皆さまどうぞよろしくお願いいたします」メッセージしている。
■小島瑠璃子 活動休止前後からの経緯
2022年8月 中国の大学へ留学すると明らかに
2022年9月 レギュラー番組を降板
2022年12月 写真集『瑠璃（るり）』発売
2023年2月末 ホリプロ退社
2023年5月 会社員経営者との結婚を明らかにする
2023年8月 第1子妊娠を公表
2025年2月 夫の死去を公表
2025年7月 インスタグラムで子どもとの2ショット
【写真】こじるりの近影ショットと個人事務所のロゴ
小島はご縁をいただき、すばらしいチームに会社のロゴとホームページを作っていただくことができました」と紹介し「うさぎを上から見た様子と気づきをイメージさせる！！を合わせて組み合わせていただきました」とロゴを掲載した。
続けて「ピンときて、ぴょん！と動く。こまかな気付きや発見を大切に。人を大切に。周りの方々の助けに毎日感謝を忘れず活動をしていきます」と伝え「改めて皆さまどうぞよろしくお願いいたします」メッセージしている。
■小島瑠璃子 活動休止前後からの経緯
2022年8月 中国の大学へ留学すると明らかに
2022年9月 レギュラー番組を降板
2022年12月 写真集『瑠璃（るり）』発売
2023年2月末 ホリプロ退社
2023年5月 会社員経営者との結婚を明らかにする
2023年8月 第1子妊娠を公表
2025年2月 夫の死去を公表
2025年7月 インスタグラムで子どもとの2ショット