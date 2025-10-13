小島瑠璃子（2019年撮影） （C）ORICON NewS inc.

　活動再開を発表したタレントの小島瑠璃子（31）が13日、自身のインスタグラムを更新し、個人事務所設立を報告した。

【写真】こじるりの近影ショットと個人事務所のロゴ

　小島はご縁をいただき、すばらしいチームに会社のロゴとホームページを作っていただくことができました」と紹介し「うさぎを上から見た様子と気づきをイメージさせる！！を合わせて組み合わせていただきました」とロゴを掲載した。

　続けて「ピンときて、ぴょん！と動く。こまかな気付きや発見を大切に。人を大切に。周りの方々の助けに毎日感謝を忘れず活動をしていきます」と伝え「改めて皆さまどうぞよろしくお願いいたします」メッセージしている。

■小島瑠璃子　活動休止前後からの経緯
2022年8月　中国の大学へ留学すると明らかに
2022年9月　レギュラー番組を降板
2022年12月　写真集『瑠璃（るり）』発売
2023年2月末　ホリプロ退社
2023年5月　会社員経営者との結婚を明らかにする
2023年8月　第1子妊娠を公表
2025年2月　夫の死去を公表
2025年7月　インスタグラムで子どもとの2ショット