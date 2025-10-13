今週の12星座占い「乙女座（おとめ座）」全体運・開運アドバイス【2025年10月13日（月・祝）〜10月19日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年10月13日（月・祝）〜10月19日（日）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【乙女座（おとめ座）】
今週は、いつもとは違う内容の仕事をするなど、通常とは違った動きをするようです。刺激的な出会いもあり、モチベーションも上がるでしょう。ただし、影響を受けすぎてしまうと、自分らしさや感覚をちょっと忘れてしまいそうなので気をつけて。恋愛面は自分に自信を持つことが大事。ファッションやメイクなどを変えてみるのも◎
★ワンポイントアドバイス★
気が散ってしまうものは、そばに置かないようにしましょう。SNSなどの使い方も見直してみると良いかも。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
