本日10月13日（月・祝）よる9時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし 日本の大大大問題 秋の全国一斉調査スペシャル」。今夜は「全国のご当地問題を調査した件」「今日で閉幕 大阪・関西万博ニュースPart2」「桐谷さん猛暑の夏に密着した件」「フェフ姉さんの夏の戦い」など、秋の夜長にぴったりの豪華ラインナップでお届け！

◆全国のご当地問題を調査した件

福岡県にはスープではく○○が薄すぎるラーメン屋があった!? 東京・八王子駅前の広告付き温度計に気温盛りすぎ疑惑が発生!? ChatGPTは強烈な津軽弁を聞き取ることができるのか!? 沖縄からは闘牛大好き少年が登場！

全国各地の凄い動物も登場。全く散歩に行きたがらない犬や、赤ちゃんに○○を揉まれまくっている犬、さらにAIスピーカー・アレクサを使いこなし飼い主を翻弄する天才ヨウムも！アレクサでいったい何をやらかすのか!?

◆大阪・関西万博ニュース

今年4月に開幕した大阪・関西万博も放送日である本日10月13日に閉幕。そこで終盤を迎えた万博の様子を夜ふかし流に調査。

7月にようやくオープンしたネパール館は遅れを取り戻そうと様々なものを展示。しかしそのPR方法はまるで通販番組!? ブラジル館やナウル館、万博内に作られたサウナなど、意外な人気を集めたパビリオンも紹介。しかしパビリオンではなく案内所にも行列が…一体なぜ？その他、会場近くに住み始めた人、ライブカメラを盛り上げる人など、万博を独自のスタイルで楽しむ人々も。

そして前回の「万博ニュース」で取り上げ話題をさらったインドネシア館の前で呼び込みを行なうスタッフ、通称“ヨヤクナシ・ガールズ”が大人気に！盛況ぶりに“ヨヤクナシ”に次ぐ新曲まで誕生し、行列客も巻き込んで大盛り上がり!?

◆桐谷さん猛暑の夏に密着した件

桐谷広人さん（75歳）は元プロ棋士で、多くの株を保有する投資家。日々の生活を優待だけで賄うのは当たり前、むしろ山ほどある優待券を使い切らねばという使命感から、自転車で爆走する生活を送っている。春のスペシャル以来半年ぶりに桐谷さんを訪ねてみると、思った以上にやせ細った桐谷さんの姿が。いったい何があったのか？その真相に迫るべく、猛暑の中の桐谷さんに1日密着！

また「たまには現金を使いたい」という桐谷さんの欲求を満たすべく、3人の妹を連れて2度目となる兄妹旅行へ！今回の行き先は兵庫県。テーマパークを巡り、高級旅館で温泉に浸かり、久々の現金支払いを満喫する桐谷さん。さらに間近に迫った誕生日をお祝いする妹さんたちからのサプライズも!?

そして、散らかりまくった桐谷さんの部屋をスタッフも手伝って大掃除！山積みになった段ボール箱の中からは謎の音声が録音されたカセットテープが次々と…桐谷さんも思わずテープを止めてしまうほどのその中身とはいったい!?

◆フェフ姉さんの夏の戦い

2016年に東京・渋谷の街頭インタビューで偶然出会い「全国フェフニュース」、「TOEIC受験」、「婚活」、「キックボクシング」など、様々なことにチャレンジしてきたフェフ姉さん。

この夏、久々にフェフ姉さんと多⽥さんに再会するも、昨年末に運転免許を取得して以来、泣くほど努力してプロになったキックボクシングも半年ほどお休みしているとのこと。そこで「最近燃えることが無い」というフェフ姉さんに久々に“フェスのリポート”をしてもらうことに。

彼女たちが挑むのは「水上大運動会」。これに出場するためフェフ姉さんは多田さんの他に3人の友人を召還。5人チームで優勝を目指すが一筋縄ではいかない競技だらけ。はたしてフェフ姉さんたちの結果は？そしてチーム編成に隠されたフェフ姉さんの密かな思惑とは!?

などなど、スペシャルにふさわしい豪華ラインナップでお届け！