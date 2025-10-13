朝ドラ「ばけばけ」儚かった結婚生活…トキ(高石あかり)のモデル・小泉セツの実際の出生と結婚の結末

9月29日（月）から朝ドラ「ばけばけ」が始まりましたが、ヒロイン・トキのモデルは、のちに小泉八雲の妻となる小泉セツです。

セツは貧しい士族の家で育ち、小学校に通えずに幼くして就職。のちに夫となる小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）と出会いました。

本記事では、小泉セツの生涯を、年次の流れに沿ってお伝えします。

セツがどのような人生を歩み、誰と出会い、どのような経験をしたのか。

小泉セツの生涯を見てみましょう。

※本記事には朝ドラ「ばけばけ」におけるネタバレが含まれています。

運命？それとも天命？生後7日での出来事

慶応4（1868）年2月4日、セツは出雲松江藩の小泉家に、父・小泉弥右衛門湊と母・チエの次女として生を受けました（戸籍名は「セツ」ですが、本人は「節子」を好んだと伝えられます）。

父・小泉弥右衛門湊は、朝ドラ「ばけばけ」の登場人物である雨清水傳のモデルです。

父は出雲松江藩の番頭と呼ばれる家禄300石の上級武士です。藩でも指折りの名家として知られ、581坪の土地に広大な屋敷を構えていました。

母方の実家・塩見家も、同藩で家老や中老といった要職を務めた家です。このまま何事もなく、江戸時代が続けば、セツの将来は約束されたはずでした。

ほどなくして、セツの人生を決める出来事が訪れます。

生後7日が経ったとき、セツは親族筋に当たる稲垣家（100石）へ養女として入ることになりました。これは、実子がいない稲垣家と以前から決められていたようです。

生後7日ですから、赤ん坊のセツにとってみれば預かり知らぬこと。真実を知ったのはずっと後だと考えられます。

養父・稲垣金十郎と養母・稲垣トミは、セツを我が子同様に大切に育てていきました。養祖父・万右衛門はセツを「お嬢」と呼んで大事にしていたようです。

ドラマの中で描かれる最初の家族のシーンがありましたね。あの家族団欒のシーンが、実は養家での風景を。

セツはそのまま、幼少期を現在の松江市内の中原町で送りました。171坪の敷地の中の屋敷で、のびのびと育った姿が想像できます。

しかし時代の荒波は、幼いセツをも激流の中に巻き込んでいくのです。

松江の大通り・塩見縄手。上級武士の屋敷が並んでいた。

稲垣家の没落と小泉家への復籍

明治維新後、困窮する稲垣家に決定的な出来事が起こります。

明治8（1875）年、養父・金十郎が家禄奉還で手にした金で実業を開始。しかしそこで詐欺に遭い、さらに訴訟によって大金を失ってしまいました。

かつて100石であった稲垣家でしたが、先祖伝来の屋敷を失って転居を余儀なくされます。

家計はより深刻な状況に陥り、セツは小学校に通うのを断念。飛び級するほど優秀だったものの、下級科卒業をもって実父・湊が起こした機織会社で働いて家計を助けることとなります。

明治19（1886）年、セツは前田為二を婿養子に迎えて結婚。働き者の夫と幸せな日々を送ります。

しかし養祖父・万右衛門と養父・金十郎が厳しく接したために、為二は大阪に出奔。セツが大阪に出向いて説得しますが戻りませんでした。

結婚生活はわずか1年ほどで終焉を迎え、22歳で正式に離縁が成立。セツは稲垣家を離れて小泉家に復籍する道を選びました。

このときから、小泉セツとしての新たな人生が始まることとなります。

当時の士族たちの商売での失敗は「士族の商法」と揶揄された。

