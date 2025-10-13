¥É¥é¥¤¥Ð¡¼£²Ì¾¤ÎÇ¯Îð¤òÂ¤¹¤È¤Ê¤ó¤È113ºÐ!?¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¼ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¥³¥ó¥Ó¡Ö96¹æ¼Ö K-tunes Racing¡×¡ÚSUPER GT 2025 GT300¥¯¥é¥¹ ¥ª¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡Û
¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤è¤ëGT³¦¤¤Ã¤Æ¤ÎÌ¾¥³¥ó¥Ó
¡¡²¬»³¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¤òÊìÂÎ¤È¤¹¤ëK-tunes Racing¤Ï¡¢2018Ç¯¤«¤éSUPER GT¤Ë»²Àï¡£¼ÖÎ¾¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹RC F GT3¤ò»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯¤Ë¤Ï¿·ÅÄ¼éÃË¤Èºå¸ýÀ²Æî¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»²ÀïÅö½é¤«¤éÀïÆ®ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿K-tunes Racing¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¿·ÅÄ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÌÁÍ§¡¦¹âÌÚ¿¿°ì¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¡£ARTA¤äapr¤Ê¤É¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¾¡Íø¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¿SUPER GT¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾¥³¥ó¥Ó¤ÎÉü³è¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¿·ÅÄ¤¬58ºÐ¡¢¹âÌÚ¤¬55ºÐ¤È¡¢¤Õ¤¿¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ113ºÐ¤È¤¤¤¦Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¥³¥ó¥Ó¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¿ï½ê¤Ç¸÷¤ëÂ®¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÂè6ÀïSUGO¤Ç¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ºòÇ¯¤Î¥ª¡¼¥È¥Ý¥ê¥¹Àï¤Ç¤Ï3°ÌÉ½¾´Âæ¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º£µ¨¤â¥Á¡¼¥à¤ÎÃÏ¸µ¤È¤Ê¤ë²¬»³¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç3°ÌÉ½¾´Âæ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÌÚ¤Ï¿·ÅÄ¤È¥³¥ó¥Ó¤ò°ì»þ²ò¾Ã¤·¤Æ°Ê¹ß¤ÏARTA¤ÇÄ¹¤¯¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£2021Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤ÏARTA¤ÎÎëÌÚ°¡µ×Î¤´ÆÆÄ¤«¤é¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤òÃÖ¤¤¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ç¼ã¼ê¤Î»ØÆ³Ìò¤Ë¤Þ¤ï¤ë¤³¤È¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹âÌÚ¤Ï¸½ÌòÂ³¹Ô¤Ø¤Î°ÕÍß¤¬¶¯¤¯¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¿·ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤Ç·»¤ÈÊé¤¦ÀèÇÚ¤Î¤â¤È¤Ø¹çÎ®¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Îå«¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê²ÈÂ²¤Î°è¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÌÚ¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë·»Äï¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤µ¤º¤È¤â¤ï¤«¤ê¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤¿»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤«¤é¤«¡¢ºÇ¶á¤Ï¤ª¸ß¤¤¡Ê¸«¤¿ÌÜ¤¬¡Ë»÷¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤â¤É¤Ã¤Á¤¬¤É¤Ã¤Á¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤âºÇ¶á¡¢¡Ø¿·ÅÄ¤µ¤ó¥µ¥¤¥ó²¼¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡È·»¡É¤Î¿·ÅÄ¤Ï¡¢·ëÀ®Åö½é¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë²°Âæ¹ü¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼Åª¤ÊÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¡¼¥¹¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï±Æ»³ÀµÉ§»á¤À¤¬¡¢¹âÌÚÛ©¤¯¡Ö¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿·ÅÄ¤µ¤ó¤¬ÃÊ¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¹âÌÚ¤ÏÌµÎà¤ÎÄà¤ê¹¥¤¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÏ¢¤ì¤Æ¤è¤¯Äà¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤À¤È¸À¤¦¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿·¤·¤¯»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Çº¤ó¤Ç¡Öº¸Â¥Ö¥ì¡¼¥¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¡Ö±¦Â¤À¤±¤À¤ÈÈè¤ì¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ë±¦Â¥Ö¥ì¡¼¥¤ÈÊ»ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡ÊÑÂ®»þ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ú¥À¥ë¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢±¦Â¥Ö¥ì¡¼¥¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤«¤Ä¤ÆGT300¤ÎARTA¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ê¡½»¿ÎÎæ¤â±¦Â¥Ö¥ì¡¼¥¤ÇNSX GT3¤òÁà¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹âÌÚ¤Ï¡¢¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖGT¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤Ç¾è¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥È¤¬¥°¥é¥°¥é¤·¤Æ¿ÈÂÎ¤ò¾å¼ê¤¯¥Û¡¼¥ë¥É¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤Èº¸Â¥Ö¥ì¡¼¥¤Î¾ì¹ç¡¢ÀºÅÙ¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¥Õ¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¤ËÃÖ¤¤¤¿º¸Â¤Ç¡¢¤à¤Ã¤Á¤ãÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡¡¥·¡¼¥È¤Ë¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ò²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢±¦Â¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡°Õ³°¤ÊÆ¦ÃÎ¼±¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¹âÌÚ¡£¥ì¡¼¥¹Ãæ¡¢³°¤«¤é¸«¤ë²æ¡¹¤ÏÈà¤ÎÂ¸µ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¥ó¥È¤Î¤È¤¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤¹¤ëÂ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤ÎÆâÉô¤Ç¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ì¤¾¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î½èÀ¤½Ñ¤«¡©