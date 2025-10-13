ジャスティン・ビーバー、よちよち歩きの息子ジャック・ブルースの姿を公開
ジャスティン・ビーバーが、13カ月になり、よちよち歩くようになった息子ジャック・ブルースの姿をシェアした。
【写真】よちよち歩きのジャック・ブルース
現地時間10月9日にジャスティンがインスタグラムを更新し、昨年8月に誕生した息子ジャック・ブルースが、ピンクの渦巻模様のパーカーとチェック柄のパンツ姿で、キッチンやリビングをよちよちと歩く写真を公開。次の投稿では、同じ格好でゴルフコースを散策するジャック・ブルースの姿をシェアした。
キャプションには、何も書かれていないものの、ファンからは、「キュートすぎる」「まって！ なんてかわいいの」「グリーン上のピンクのドットはなに？？？ ああそうだ、最高にキュートなジャック・ブルースだ」などとコメントが寄せれている。
2018年にモデルで実業家のヘイリーと結婚したジャスティンは、2024年5月にハワイで結婚の誓いを新たにし、第1子妊娠を公表。2024年8月にジャック・ブルースが誕生した。以来2人は時折、インスタグラムにてジャック・ブルースの姿をシェア。9月にはジャスティンが、ゴルフコースで妻ヘイリーと3人で手を繋いて歩く可愛らしい様子を投稿し、やはりファンの目をハートにしていた。
引用：「Justin Bieber」インスタグラム（＠lilbieber）
