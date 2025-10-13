◆全日本プロレス「旗揚げ記念シリーズ２０２５」（埼玉・行田グリーンアリーナ）観衆１０１１

全日本プロレスは１１日、埼玉・行田グリーンアリーナで「旗揚げ記念シリーズ２０２５」開幕戦を開催した。

同大会で「ＨＡＶＯＣ（ハボック）」のザイオンが新メンバー「Ｘ」投入を予告。「Ｘ」は芦野祥太郎と組んで三冠ヘビー級王者・宮原健斗、鈴木秀樹との対戦が組まれていたが、登場したのは９月３０日付でプロレスリング・ノアを退団したばかりの潮崎豪だった。

２００４年７月にノアでデビューした潮粼は、ＧＨＣヘビー級王座を奪取するなどトップとして活躍したが２０１２年１２月にノアを退団。１３年１月から全日本に参戦し同年７月には入団した。三冠王者も獲得したが１５年９月３０日付で退団。その後、再びノアへＵターンも９月いっぱいで退団。そしてザイオンからのスカウトで「ＨＡＶＯＣ」へ電撃加入した。

かつての全日本時代に潮崎とユニット「Ｘｃｅｅｄ（エクシード）」で共闘していた宮原は、「出戻り」に激高。ゴング前にビッグブーツで襲撃すると場外戦ではイスで乱打し大乱闘。和田京平名誉レフェリーが反則を宣告した。

試合後も宮原と潮粼は乱闘。マイクを持った宮原は「オイ！なんだオマエ、久しぶりだな潮粼豪。出たり入ったり、出たり入ったり。何がしたいんだ、オマエ、コラ！何がしたいのか言ってみろ。出たり入ったり、出たり入ったりよ、オイ、コラ！」と激高。潮粼は「出たり入ったり、出たり入ったりか。オマエのその熱い気持ちに応えて、三冠ベルト挑戦させろ！どうだ！」と要求。宮原は「オイ、オマエ言ったな、三冠ベルト。オマエ、いつの時代で頭が止まってるんだ。オレを誰だと思っているんだ。まぁいいよ。１０・２２でやってやろうじゃねぇか。ただよ、てめえのその何年前か分からない止まっている頭脳をオレがけちょんけちょんにいじめてやるよ。いいな。もう時代は動いてるんだ。そして最後に言っておこう。オマエ潰すぞオラ」と１０・２２後楽園ホールでの旗揚げ記念日での挑戦を受諾した。