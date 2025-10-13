

マンション価格の高騰が話題になる一方で、実は「東京の中古マンション市場」には、まだ大きな投資のチャンスが眠っています。給与だけに頼らない将来設計や資産形成の手段として、不動産投資に関心を持つ人は増えていますが、成功のカギは「正しい知識」と「冷静な判断」にあります。

90戸の投資用不動産を所有し、数多くの投資家をサポートしてきた天田浩平氏の新刊『東京〈中古〉マンション投資の教科書』から、一部抜粋・転載して紹介します。

投資の成功は「立地」が9割

マンション投資で成功を収めるための要素は、数多くあります。それでも、もし「たった1つだけ、もっとも重要なものを挙げよ」と言われれば、私は迷うことなく「立地」と答えます。

建物のデザインや設備、部屋の間取りなどは、時代とともに陳腐化したり、リフォームで変更したりすることが可能です。しかし、「場所」だけは、あとから動かすことができません。

その物件がどこに存在するか。この絶対的な事実こそが、資産の未来を9割方決定づけると言っても過言ではないのです。

では、その「正解」となる立地条件とは、どこでしょうか。

私の18年以上にわたる不動産営業の経験と、3000戸以上販売してきた実績、そして自ら所有する90戸の運用実績から導き出した答えは、極めてシンプルです。

マンション投資で失敗しないエリアは「東京23区内」、そして例外的に「横浜駅・川崎駅周辺」および「三鷹駅・吉祥寺駅」です。加えて、基本的に駅徒歩10分以内が条件です。

「立地」にこだわる理由

「なぜ、そこまで立地にこだわるのか？」

そう疑問に思われる方もいるかもしれません。

近年、不動産会社の中には、東京での仕入れ競争の激化と利益幅の縮小を理由に、大阪や名古屋、福岡といった地方都市の物件に、活路を見出そうとする動きが活発化しているのも事実です。

「地方創生」や「これからは地方の時代」といった営業トークで、地方都市の物件を有望な投資先としてお客様にご案内する同業者がいても、不思議ではありません。

しかしながら私たちは、一般的な会社員や公務員の方々に満足していただける不動産を提案し続けるために、東京23区というエリアにこだわってきました。

東京23区は非常に競争が激しいマーケットです。ここを主戦場として生き残っていくためには、圧倒的な「企業体力」と「経営努力」が必要になります。

私の会社が力を入れてきたことは、本当に価値のある東京23区の物件を仕入れ、会社の利幅が薄くても、お客様に有利になるように提供し続けること。広告宣伝費は抑え、少数精鋭で運営して、余計なコストを削減すること。

これらの努力によってはじめて、東京23区を主戦場に、お客様ファーストの経営に徹することができるのです。「東京23区」という「立地」へのこだわりこそが、私とお客様の成功を支えてきたと言えます。

人口動態、経済規模、インフラの集積度、そして世界からの注目度。あらゆる側面から見ても、東京23区という場所が持つポテンシャルは、他のどの都市よりも優れています。

目先の利回りや価格の安さに惑わされてはいけません。不動産投資は、長期的な視点で、その土地が持つ普遍的な価値を見極めることから始まるのです。

「日本は少子高齢化で人口が減るのだから、不動産投資はもう終わりだ」

これは、不動産投資に懐疑的な人々がよく口にする言葉の1つです。確かに、日本全体の人口が減少傾向にあるのは紛れもない事実です。しかし、そのマクロな視点だけで、東京の不動産市場を語ることは、本質を見誤ることにつながります。

「木を見て森を見ず」という言葉がありますが、この場合は逆です。「森」である日本全体だけを見て、「木」である東京の市場を見落としてはいけません。

データは、東京が日本の他の地域とはまったく異なる未来を歩んでいることを、雄弁に物語っています。総務省統計局が発表している「住民基本台帳人口移動報告」を見れば、その事実は一目瞭然です。

東京では、他の道府県からの転入者が転出者を上回る「転入超過」の状態が、長年にわたって続いています。コロナ禍で「地方移住」が一時的に注目され、都心から人が流出するかのような報道もありましたが、それはごく限定的な動きに過ぎませんでした。

むしろ、経済活動が正常化して以降、東京への一極集中は再び加速しています。直近のデータでも、年間で約8万人の転入超過が記録されるなど、その勢いは衰えるどころか、ますます強まっています。



（画像：『東京〈中古〉マンション投資の教科書』より）

東京に集まって来る18〜29歳

特筆すべきは、東京へ転入して来る人たちの内訳です。その中心は、18歳から29歳の若い世代なのです。

進学や就職を機に、夢と希望を抱いて全国から若者たちがこの大都市にやってきます。国内の大企業の半数、外資系企業の約8割が東京に本社を構えている以上、魅力的な雇用の機会がここに集中するのは当然のことでしょう。

この若者たちの流入こそが、即入居可能なマンション（特にワンルーム）の「底堅い需要」の源泉です。彼らの多くは単身者であり、賃貸マンションを必要としています。東京23区の駅から近いマンションは、彼らにとって新生活のスタート地点となる必要不可欠なインフラなのです。

「少子化だから若者は減るはずだ」という反論も聞こえてきそうですが、それも日本全体で見た場合の話です。

地方で生まれた若者たちが、学びや仕事の機会を求めて東京を目指す。この大きな流れがある限り、東京の若者人口は増え続け、マンションの需要が尽きることはありません。

データに基づかない漠然とした将来の不安に、惑わされないようにしましょう。数字は嘘をつきません。未来を見据えたとき、これほど確かな需要に支えられた投資対象は、東京23区と一部地域の中古マンション以外にはないのです。

買った瞬間に価値が下がる「新築」

「どうせ買うなら、誰も住んだことのないピカピカの新築がいい」

マイホームを探すのであれば、その気持ちはよくわかります。しかし、これが投資となると、まったく別の話になります。

私がお客様に一貫してお伝えしているルールの1つに、「新築マンションには手を出さないでください」というものがあります。なぜなら新築マンションは、購入した瞬間から、その価値が下落し始める可能性が高いからです。

この「新築プレミアム」と呼ばれる価格の下落には、明確な理由があります。

新築マンションの販売価格には、本来の土地代や建築費に加えて、デベロッパー（開発業者）の多額の利益、そしてテレビCMや新聞広告といった莫大な広告宣伝費が上乗せされているからです。

仮に4000万円の新築マンションを買ったとしても、その資産価値は、購入した瞬間から年を追うごとに、3000万円台前半まで下落してしまう可能性があるのです。

これは、新車がディーラーから公道に出た瞬間に中古車となり、その価値を下げるのと同じ理屈です。

さらに、家賃設定にも大きなリスクが潜んでいます。

新築マンションは販売価格が割高なぶん、家賃も周辺の中古物件より高く設定しないと、投資採算が合いません。最初は「新築」という付加価値で入居者が見つかるかもしれませんが、最初の入居者が退去した時点で、その物件は「中古」になります。

そうすると、周辺の築浅中古マンションと同じ土俵で戦わなければならず、当初設定した高い家賃を維持することが困難になります。

家賃を下げざるを得なくなれば、当然、利回りは悪化し、ローン返済計画にも狂いが生じます。

投資の王道とは？

不動産会社の営業マンは、「新築は綺麗で設備も最新だから人気ですよ」と甘い言葉をささやくかもしれません。





しかし、彼らは新築のうちに何としても売り切らなければ、自社の利益がなくなってしまうという事情を抱えています。

もちろん、すべての新築物件が悪いわけではありません。都心のごく一部のエリアでは、新築が中古になっても価格が下落しないマンションもあるでしょう。

しかし、初心者がその価値を正確に見極めるのは至難の業です。

わざわざ割高で、かつ値下がりするリスクが高い新築物件に、あえて手を出す必要はまったくありません。むしろ、誰かが新築プレミアムを引き受けてくれたおかげで、適正な価格になった「中古物件」を賢く手に入れることこそが、投資の王道なのです。

（天田 浩平 ： 株式会社エイマックス代表取締役）