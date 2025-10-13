弟や妹ばかり優遇され、「兄や姉だから」と厳しく育てられる“きょうだい格差”に苦しむ人がいる。とくに格差が顕著だと言われるのが、弟がいる長女。ネットでは、「怒られるのはいつも私」「私は家事手伝いをやらされたが、弟は免除」「弟の学費が必要だから働いてと言われた」といった声が見られる。

【映像】弟よりおかずが少ない姉のご飯・お弁当

3歳下の弟を持つみどりさん（30代女性）も、差別に苦しんできた1人だ。「弟は必要な時に必要なだけお小遣いをもらっていたが、私はもらえなかった。食事に関してだと、私はご飯のおかわりが禁止で、おかずも日常的に少ない。中学でお弁当が始まったら、全然違う内容だった」。

夕飯のおかずはいつも弟優先で、唐揚げは弟が5個あっても、みどりさんは小さめの3個。弟の弁当にはハンバーグや卵焼きが入っているのに対し、みどりさんは晩御飯の残りものだった。「『おかずが少ないからもうちょっと欲しい』と言うと、『いやしい』『なんでそんな食べるの？』とため息をつかれたり、嫌そうな態度を取られた」という。

食事だけでなく、日常的に感じていた格差。さらに、母親は親戚の前でよく「息子はほんまかわいい。でも娘ってな、なんか嫌になってくるわな」とも言っていたそうだ。

決定的な違いを感じたのは、高校の進学。「就職に有利になる商業高校、工業高校しか進学が許されなかった。『落ちたら中卒で家を出て働いてください』と言われた」。行きたくもない商業高校に通うみどりさんに対し、弟は志望する高校・大学に進学。「私はダメで、弟はいいという状況が一番苦しかった」と振り返る。

■みどりさん「周りに助けてくれる人はいなかった」「母親とは絶縁状態」

みどりさんの父は、「女に勉強は必要ない」「文句があるなら家を出ていけ」「大学は遊ぶところ。行っても無駄」という、典型的な昔気質の男尊女卑の思考。母は、何事も弟を最優先、みどりさんを完全無視した上で、訴えがあれば父に全て報告し、父がみどりさんを怒る流れがあった。

家庭以外で相談できる場所もなかったという。「学校の先生には何度か相談したが、よくわかっていないような反応で、介入はなかった。祖父母や叔父・叔母も、両親と同じような価値観だったため、助けを求めても逆に怒られる。助けてくれる大人は1人もいなかった」。

弟との関係は、「子どもの頃はあまり仲良くなく、会話もさほどなかった」という。成人後も「普通のきょうだいより距離を感じる。年に数回、連絡を取るか取らないか」だそうだ。

母親との関係は、「話しても逆ギレするため、絶縁状態だ」と説明。父親は、お小遣いや食事の格差のことは最近まで把握しておらず、何度か謝罪があったというが、みどりさんは「老いを感じて、介護など将来的な不安があるからだと思う」と推察する。その上で、「時間をかけて少しずつ歩み寄ってきたが、関係修復には至ってない。あまり期待しておらず、積極的に関わりたいわけでもない」と明かした。

拓殖大学政経学部教授の佐藤一磨氏は、きょうだい格差の背景には“ブラザーペナルティ”があると指摘する。これは、“男性は仕事、女性は家事”などの「性別役割分業意識」が根強く、学業・職業選択などで女性が負の影響を受けた結果、本人に「○○らしく」という潜在意識が生まれてしまうこと。

また、“男児選好”という、跡継ぎや労働力として親が「男子」を望む傾向も存在。ブラザーペナルティよりも強制的な思考が強く、親や親戚からの圧力も強いということだ。

ブラザーペナルティ発生のメカニズムとして、2つの要因をあげる。1つ目は「親の行動パターンの変化」で、「長女と弟」「長女と妹」では親の行動パターンが変化。親は同じ性別の子どもと一緒の時間を共有しやすいという傾向から、より伝統的な性別役割分業意識を持つようになるという。2つ目が「身近に異性がいることによる子どもの行動パターンの変化」で、異性の兄弟姉妹がいる場合、自分の性別に沿った行動や態度をとることで個性を獲得していきやすい。

さらに、第1子目の男子の場合、教育年数が延びる傾向があり、年収が約4.4％高くなるという、“長男プレミアム”も存在する。日本では長男ほど学歴や年収が高くなるそうだが、性別に関係なく長子として厳しく育てられたことがプラスに働く傾向もあるという。

佐藤氏は「そうした考え方は一定数残っている。性別や生まれる順番は選べないが、それが子どもの人生に影響しているのでは。ヨーロッパでは、第1子の学歴が高くなるほか、子どもの世代にもその影響が出るという研究もある。結局、最初の子どもは親もわからないままお金も時間もつぎ込む。親子で行動パターンが似る影響から、子の世代にも脈々と続いていく」との見方を示した。

コラムニストの小原ブラス氏は、「女性は女子に、男性は男子に厳しく、『自分が子どもの頃はこうだった』となる。例えば、男性もちゃんと子育てに参加すれば改善するのだろうか」と対策を投げかける。

これに佐藤氏は「素晴らしい指摘だ。結局のところ、親の性別役割分業意識が影響するので、親世代が考え方を変えていく必要がある。休日に食事を作るときも、作るのが母か父かで子どもに与える影響は変わる。『母が作るのが当たり前だ』と子どもが感じてしまったら、大人になったときに繰り返してしまう。そうならないように、普段から『男女の役割の差はない』と教えることが重要ではないか」と答えた。（『ABEMA Prime』より）