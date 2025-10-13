Áð¤Ê¤®¹ä¡¢¡Ö¼õ¤±¼è¤ë¼Çµï¡×¤ËÄ©¤à¡½¡½·î10¥É¥é¥Þ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡Ù¤ÇÉÁ¤¯¡¢¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¦Í¥¤·¤µ
Áð¤Ê¤®¹ä(¢¨¡Ö¤Ê¤®¡×¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¤æ¤ß¤Ø¤ó¤Ë¡ÖÑò¡×)¼ç±é¤Î·î10¿·¥É¥é¥Þ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É ¡Ý¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ý¡Ù(¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤¬10·î13Æü(·î)¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ºÊ¤òË´¤¯¤·ÍÄ¤¤Â©»Ò¤òÃË¼ê1¤Ä¤Ç°é¤Æ¤ë°äÉÊÀ°Íý¿Í¡¦Ä»»ô¼ù¤¬¡¢¸ÉÆÈ»à¤ÎÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤«¤éÀ¸Á°À°Íý¤Þ¤Ç¤òÄÌ¤¸¤Æ°äÉÊ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ºÇ´ü¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿²ÈÂ²¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤À¡£
½é²ó¤Ç¤Ï¡¢¼ù¤¬¿·Æþ¼Ò°÷¤Îµ×ÊÆ¤æ¤º¤Ï¤òÏ¢¤ì¤Æ¸ÉÆÈ»à¸½¾ì¤ÎÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤È°äÉÊÀ°Íý¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¸Î¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ÎÎä¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¢¤ëÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¸Î¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ìÌÌ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£³¨ËÜºî²È¡¦¸æ¿ß¿¿¶×¤ÈÉ×¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¡¢Í¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿À¶ÁÝ°÷¡¦°¾Àî¤³¤Ï¤ë¤ò¤á¤°¤ë½ÐÍè»ö¤â¸òºø¤·¡¢Êª¸ì¤ÏÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡½¡½¡£
º£Ìë¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÂè1ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ä»»ô¼ù¤ò±é¤¸¤ëÁð磲¹ä¤«¤é¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡½¡½²þ¤á¤Æ¡¢Ä»»ô¼ù¤Î¿ÍÊªÁü¡¢Ì¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¤È¤³¤í¡¢¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦Í¥¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¡¢°ìÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØ¡¢¼ù¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÈà¤Ë¤ÏÌÂ¤¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¹¤«¤¯¿Í´ÖÌ£°î¤ì¤ëÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ê¤È¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Âè1ÏÃ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¡¢¥»¥ê¥Õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖËÍ¤Îº£¤Þ¤Ç¤ÎÌòÊÁ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª¥»¥ê¥Õ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Û¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÎÌò¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¥»¥ê¥Õ¤ÇÅÁ¤¨¤ëÉôÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢"¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±¤ë"¡¢¤½¤¦¤¤¤¦"¼õ¤±¼è¤ë"¤è¤¦¤Ê¼Çµï¤¬Â¿¤¯¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£"¼õ¤±¤Î¼Çµï"¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢"¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤É¤¦±é¤¸¤ë¤«"¡£¤½¤ì¤ò»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢³ú¤ß¤·¤á¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥»¥ê¥Õ¤Ï¡¢¡ÖºòÆü¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬¡¢ÌÀÆü¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¡£Æü¾ï¤Î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¤¢¤ë¹¬¤»¤¬¡¢¼Â¤Ï¤È¤Æ¤â´ñÀ×Åª¤Ê¤³¤È¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡¢Áð磲¤µ¤ó¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¡ØËÜÈÖÃæ¡ª¡Ù¡Ø½àÈ÷Ãæ¡ª¡Ù¤Ê¤É¤Î³Ý¤±À¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£Áð磲¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î¿´°Õµ¤¡¢»ÑÀª¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÀ¼¤ò½Ð¤¹¤È¼«Ê¬¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£À¼¤ÎÎÏ¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã±½ã¤Ë³Ý¤±À¼¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Âç¤¤ÊÀ¼¤ä°§»¢¤Ï¤Ê¤Ë¤è¤êÂç»ö¡£¥«¥é¸µµ¤¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë»ö¤â¤¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¡£¹Ô¤µÍ¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÆÍÇË¸ý¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤¿¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏÆæ¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Æü¡¹¤Î»£±Æ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹ÊýË¡¡¢¸µµ¤¤È·ò¹¯¤ÎÈë·í¤Ï¡©
¡Ö¿©»ö¡¢¿çÌ²¡¢±¿Æ°¤Ï¤â¤Á¤í¤óµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿´¤Î»ý¤Á¤è¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø£µ»þ´Ö¤·¤«¿²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢£µ»þ´Ö¤â¿²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡Ù¤È¤«¤Í¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡¢ÎÉ¤¤¤Û¤¦ÎÉ¤¤¤Û¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸µµ¤¤ÎÈë·í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡½¡½¸½ºß¡¢TVer¤Ç²áµîºîÉÊ¡ØËÍ¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡Ù¡Ø¿ÀÍÍ¤Î¥Ù¥ì¡¼Ë¹¡Ù¡Øæ«¤ÎÀïÁè¡Ù¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤´¼«¿È¤Î²áµîºîÉÊ¤Ç¡¢¸«¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¡ØËÍ¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡Ù¤òºÇ¶á¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£±ÇÁü¤¬¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¿¿¹üÄº¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØËÍ¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡Ù¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿Í´ÖÌ£¡¢¿Í´Ö°¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢º£¤Ç¤âËÍ¤ÎÃæ¤ËÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡Ù¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½½é²óÊüÁ÷ÅöÆü¤ò¸þ¤«¤¨¤¿¡¢¤¤¤Þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÂô»³·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤Ê¬Ìî¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤ò»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢²ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¡¢¥É¥¥É¥¥Ï¥é¥Ï¥é¡£¤É¤ó¤É¤óÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢±²¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÌÌÇò¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¶Ç½ÎÏ¼Ô¤ä¤¤¤ï¤æ¤ë"ÆÃÊÌ¤Ê¿Í"¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿È¶á¤Ç¼«Ê¬»ö¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¤¤Ã¤È¿´¤ËÇ÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤Þ¡¢ËÍ¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡¢¤È»×¤¦¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
