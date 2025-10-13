aspringは、「スリークアーバンホテル 宮崎」を10月20日に開業する。

客室は、ロイヤルスイート1室、プレミアスイート2室、ジュニアスイート6室の3タイプ、全9室。リビングにはソファを備え、キッチンやドラム式洗濯乾燥機を完備する。ロイヤルスイートは約160平方メートルで3つのベッドルーム、3つのトイレ、2つのシャワールーム、アイランドキッチンとダイニングテーブルを備える。定員8人。ロイヤルとプレミアスイートには客室内に専用ロウリュサウナを設置する。

館内には、3室の貸切ロウリュサウナルームを備えた「NEST SAUNA」を併設する。水風呂にはチラーを導入している。開業時は宿泊者のみを対象とし、将来的には会員制による外部利用への展開を予定する。またエグゼクティブサービスとして、ロイヤルスイートでのケータリングサービスを2026年1月から開始する。地元食材を使用し、イタリアンや和食などをシェフが目の前で調理して提供する。

宿泊中、「NEST SAUNA」を1回無料で利用できるオープン記念キャンペーンを10月20日から12月31日まで実施する。公式ウェブサイトからの予約者限定。