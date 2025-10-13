壮絶コンプレックスが、なぜAI時代に負けない「最強のビジネススキル」に変わるのか？

「小説の神様」は1682坪の大豪邸育ち

志賀直哉（しが・なおや 1883〜1971年）宮城生まれ。東京帝国大学国文科中退。代表作は『暗夜行路』『城の崎にて』『小僧の神様』など。父親は明治財界の重鎮で、直哉は東京・港区麻布にある1682坪の大豪邸で育つ。中学生から約7年間、キリスト教思想家・内村鑑三に師事。学習院時代の友人たちとともに同人誌『白樺』を発刊し、創作活動を開始。参画した作家たちは「白樺派」と呼ばれた。大正6（1917）年、『城の崎にて』を発表し、注目を浴びる。デビュー後は、リアリズムの手法を駆使し、人間の内面を描写する作品を次々と発表。日本の私小説の礎を築き、「小説の神様」とも呼ばれる。昭和46（1971）年、肺炎と老衰により88歳で亡くなる。

恵まれたエリートが見た「小説の神様」という高み

“元祖・港区男子”とも言えるお坊っちゃまの志賀直哉が、なぜ名だたる文豪たちが憧れる「小説の神様」になり得たのか。

恵まれた環境で育ち、何不自由なく育った直哉は、どんな思いを作品に吐き出したのか。

コンプレックスが結晶させた、精緻な日本語

ここが面白いところなのですが、現代風にいうと直哉は、とことんコンプレックスを「こじらせて」いたのです。

10代後半から20代くらいの青年なら、誰もが抱いたことのあるような悩みを凝縮させつつ、精緻で美しい日本語で結晶させたのが、志賀文学のすごさです。

日記に綴られた、若き日の孤独

たとえば、明治44（1911）年、直哉が学習院の仲間たちと同人誌『白樺』を創刊した直後の日記には、こんなことが書かれています。

「全ての人が嫌だ。全ての人が自分を遠くからからかっている。自分は、友人はこうなるとみんなくだらない奴らばかりだ。偉い奴は一人もいない」

どうでしょう。みなさんにも、こういったグチャグチャとした思いを抱えた“心の葛藤”があったのではないでしょうか。

矛盾こそが魅力の源泉

「まわりの人を誰も信用できない。自分は孤独だ」という思い込み……金持ちの家庭に生まれ、ほしいものは何でも買ってもらうことができ、やりたいことにも挑戦させてもらえる恵まれた環境。学習院では、一緒に同人誌を創刊するほどの文学仲間にも出会えた。にもかかわらず、友人たちと離れたいという矛盾……。

こうした「自己肯定」と「自己否定」の間をつねに行ったり来たりしているような入り組んだ心情も、志賀文学の魅力の1つといえます。

