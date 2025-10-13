69歳での退職を考えていますが、70歳まで働き続けたほうがよいのでしょうか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、70歳まで働き続けたほうがいいのかを悩んでいる人からの質問です。
Q：69歳で退職予定ですが、70歳まで働き続けたほうがいいですか？「現在68歳で、年金を受給しながら勤務しています。69歳での退職を考えていますが、70歳まで働き続けたほうがよいのでしょうか？」（匿名希望さん）
A：70歳まで働けば、将来もらえる年金が増えます。給与収入も得られるため、メリットは大きくなります70歳まで働くと厚生年金の加入期間が長くなりますので、加入期間分の老齢厚生年金受給額が多くなります。また働くことによる給与収入も大きいと思います。
