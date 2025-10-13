¡ÖÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×ÏÀ¤Ë¤¢¤ë4¤Ä¤Î±³¤È¤Ï¡©
¡ÖÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¡×¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¹ñ²È¸øÌ³°÷ÃæÅÓºÎÍÑ»î¸³¤Î²ñ¾ì
7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç³ÆÅÞ¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ°Æ¤ò½Ð¤·¤¿½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Ø¤Î»Ù±çºö¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ"ÆÃÊÌ¤ËÉÔ¶ø"¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡£
¤³¤ì¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¸ÛÍÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î³¤Ï·¸¶»ÌÀ¸¡Ê¤Ä¤°¤ª¡Ë»á¤À¡£8·î¡¢¡Ø¡Ö½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤ÂåÏÀ¡×¤Î¥¦¥½¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿Æ±»á¤¬¡¢É¹²Ï´üÀ¤Âå¤ò½ä¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°Äì²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú¥°¥é¥Õ¡ÛÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¤Î±³¤ò¤¢¤Ð¤¯¥Ç¡¼¥¿
¡Ú±³1¡ÛÉ¹²Ï´üÀ¤ÂåÌµ¶È¼Ô¤È¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤À¤é¤±
½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¡Ê¤³¤³¤Ç¤Ï1993¡Á2004Ç¯¤ÎÂçÂ´¼Ô¤ò»Ø¤¹¡Ë¤Ï¡¢ÂçÂ´¸å¤Ë½¢¿¦¤Ç¤¤º¡¢Â¿¤¯¤¬Ìµ¶È¼Ô¤ä¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡½À¤´Ö¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬º¬¶¯¤¤¡£
¤À¤¬¡¢¸ÛÍÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î³¤Ï·¸¶»ÌÀ¸»á¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î¡Ø³Ø¹»´ðËÜÄ´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³Î¤«¤ËÉ¹²Ï´ü¤ÎºÇ°Ç¯¡Ê00¡¢03Ç¯¡Ë¤Ë¤ÏÌµ¶È¼Ô¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤¬³ÆÇ¯14Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ëÀ¤Âå¡Ê88¡Á92Ç¯ÂçÂ´¡Ë¤Î2Ëü¡Á3Ëü¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤ÐÂçÉýÁý¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÉ¹²Ï´ü¤Ë¿·Â´¤ÇÀµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÏËèÇ¯¡¢Ìó30Ëü¿Í¡£Âç³Ø±¡¤Ø¤Î¿Ê³Ø¼Ô¤ò½ü¤±¤Ð7³ä¶á¤¯¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯ÎðÊÌ¤ËÈóÀµµ¬¸ÛÍÑÈæÎ¨¡ÊÃËÀ¡Ë¤ò¥°¥é¥Õ²½¤¹¤ë¤È¡¢Îã¤¨¤Ð¥Ð¥Ö¥ëÀ¤Âå¤¬40¡Á44ºÐ¤Î¤È¤¡Ê04Ç¯¡Ë¤È¡¢É¹²Ï´üÀ¤Âå¤¬40¡Á44ºÐ¤Î¤È¤¡Ê24Ç¯¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢ÈóÀµµ¬Î¨¤ÏÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¤Î¤Û¤¦¤¬2.8¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄøÅÙ¤·¤«¹â¤¯¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯À¤Âå¡Ê10¡Á13Ç¯ÂçÂ´¡Ë¤¬35¡Á39ºÐ¤Î¤È¤¡Ê24Ç¯¡Ë¤È¡¢É¹²Ï´üÀ¤Âå¤¬35¡Á39ºÐ¤Î¤È¤¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢µÕ¤Ë2.6¥Ý¥¤¥ó¥È¤Û¤ÉÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¤Î¤Û¤¦¤¬ÈóÀµµ¬Î¨¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ØÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¤Ï¤Û¤«¤ÎÀ¤Âå¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌµ¶È¼Ô¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤¬Â¿¤¤¡Ù¤Ï¤«¤Ê¤ê¸ØÄ¥¤µ¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
³¤Ï·¸¶»á¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö76¡Á80Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¤Ï¡¢40ÂåÁ°È¾¤Î»þÅÀ¤ÇÌó185Ëü¿Í¤¬ÈóÀµµ¬¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢À¤ÂåÁ´ÂÎ¤ÎÌó3³ä¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿ô»ú¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¡¢¡ØÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¡¢40Âå¤Ç¤â3³ä¤¬ÈóÀµµ¬¡Ù¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁíÌ³¾Ê¡ØÏ«Æ¯ÎÏÄ´ºº¡Ù¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¼ÂÂÖ¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î185Ëü¿Í¤Î¤¦¤Á156Ëü¿Í¡Ê85¡ó¡Ë¤Ï½÷À¤Ç¡¢¤½¤ÎÂçÈ¾¤Ï´ûº§½÷À¡£Â¿¤¯¤¬½Ð»º¤ä°é»ù¤òµ¡¤ËÂà¿¦¤·¡¢¥Ñ¡¼¥È¶ÐÌ³¤Ë°Ü¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¡¢ÃËÀ¤Ï29Ëü¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÈóÂçÂ´¡£ÂçÂ´ÃËÀ¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡¢ÈóÀµµ¬¤Ï8Ëü¿Í¤È¡¢ÈæÎ¨¤Ë¤·¤Æ4¡ó¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢É¹²Ï´üÀ¤Âå¤ÎÈóÀµµ¬ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢Àº¹¤È³ØÎòº¹¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÉÔ°ÂÄê¸ÛÍÑ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÉ¹²Ï´üºÇ°´ü¤Î03Ç¯ÂçÂ´¤ÇÌµ¶È¼Ô¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï14.4Ëü¿Í¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÁíÌ³¾Ê¤Î¡Ø½¢¶È¹½Â¤´ðËÜÄ´ºº¡Ù¤òÀººº¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤¦¤Á10.8Ëü¿Í¡Ê75¡ó¡Ë¤¬35ºÐ¤Þ¤Ç¤ËÀµ¼Ò°÷¤ä²È¶È¤ò·Ñ¤°¤Ê¤É¤Î·Á¤Ç½¢¶È¤·¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï40ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë12.1Ëü¿Í¡Ê84¡ó¡Ë¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢ÂçÈ¾¤Î¿Í¤¬ÉÔ°ÂÄê¸ÛÍÑ¤òÃ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡Ú±³2¡ÛÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¤Î½¢¿¦Àè¤ÏÃæ¾®¡¦ÎíºÙ¤Ð¤«¤ê
³¤Ï·¸¶»á¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬ËèÇ¯½¸·×¤¹¤ë¡Ø¸ÛÍÑÆ°¸þÄ´ºº¡Ù¤òÀººº¤·¡¢É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Î½¢¿¦Àè¤Î·¹¸þ¤òÆÈ¼«¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡ÖÉ¹²Ï´ü¤Î¿·Â´¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢ËèÇ¯9Ëü¡Á11Ëü¿Í¤¬Âç¼ê´ë¶È¡Ê½¾¶È°÷¿ô1000¿Í°Ê¾å¡Ë¤Ë½¢¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¢¿¦¼ÔÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤ÏÌó3³ä¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Î¥Ô¡¼¥¯¡Ê91Ç¯¡Ë¤Ï14.5Ëü¿Í¤ÈÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬°Û¾ï¤Ê¹â¤µ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥°¥é¥Õ¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ê¿¶Ñ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü¡ÊÇ¯Ê¿¶Ñ11.7Ëü¿Í¡Ë¤ÈÉ¹²Ï´ü¡ÊÆ±10.4Ëü¿Í¡Ë¤Îº¹¤Ï1³äÄøÅÙ¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¡ØÉ¹²Ï´ü¤Î½¢¿¦Àè¤ÏÃæ¾®ÎíºÙ¤Ð¤«¤ê¡Ù¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¼ÂÂÖ¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú±³3¡ÛÂç¼ê´ë¶È¤Ï¡¢É¹²Ï´ü¤Î¿·Â´ºÎÍÑ¤ò¤ä¤á¤¿
É¹²Ï´üÅö»þ¤ÎºÎÍÑ¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÍÌ¾´ë¶È¤â¥¼¥íºÎÍÑ¡×¡ÖÁí¹ç¾¦¼Ò¤ä¶âÍ»¤âºÎÍÑ¿ôÂçÉý¸º¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÀâ¤¬¹¤¬¤ë¡£
³¤Ï·¸¶»á¤Ï¡Ø½¢¿¦»Íµ¨Êó¡Ù¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÀººº¤·¡¢¼ÂÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡ÖÉ¹²Ï´üÅö»þ¤Î¼çÍ×´ë¶È¤ÎºÎÍÑ¿ô¤ò¸«¤ë¤È¡¢Îã¤¨¤Ð2000Ç¯¤Ï¤¢¤µ¤Ò¶ä¹Ô¡Ê¸½¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô¡Ë¤¬821¿Í¤Ç¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¡£¤ß¤º¤ÛHD¤â357¿Í¤Ç¡¢ÅÔ¶ä¤Ï¤ª¤ª¤è¤½¤ÎÌÜ°Â¤Ç¥Ð¥Ö¥ë´üÈæ6³ä¸º¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢"Åß¤Î»þÂå"¤È¤¤¤ï¤ì¤¿Áí¹ç¾¦¼Ò¤â¡¢»°°æÊª»º114¿Í¡¢»°É©¾¦»ö110¿Í¤È3·åÂæ¤ÎºÎÍÑ¤ò°Ý»ý¤·¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤ÏÉÙ»ÎÄÌ790¿Í¡¢ÆüÎ©À½ºî½ê750¿Í¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö352¿Í¤È¡¢¥Ð¥Ö¥ë´üÊÂ¤ß¤ÎÂçÎÌºÎÍÑ¡¢¿©ÉÊ¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é·Ï¤âÅìµþÅÅÎÏ228¿Í¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼170¿Í¡¢»³ºêÀ½¥Ñ¥ó148¿Í¤È·òºß¤Ç¤·¤¿¡×
¤³¤¦¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢É¹²Ï´üÅö»þ¤Î²á¹ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ï¸í²ò¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î¸í¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÉ¹²Ï´ü¤Î¸·¤·¤µ¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¿·Â´µá¿Í¿ô¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ö¥ë´ü¥Ô¡¼¥¯¤Î84Ëü¿Í¤«¤é¡¢É¹²Ï´ü¤Ë¤Ï41Ëü¿Í¤Þ¤ÇÈ¾¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢µá¿Í¿ô¤À¤±¤Ç¤Ï¼ÂÂÖ¤òÀµ³Î¤Ë¼¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£µá¿Í¿ô¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÍ¥½¨¤Ê³ØÀ¸¤ÏÊ£¿ôÆâÄê¤ò¼è¤ê¡¢¼Âà¤¬Áê¼¡¤°¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¤ÏºÎÍÑÏÈ¤¬6³äÄøÅÙ¤·¤«Ëä¤Þ¤é¤Ê¤¤´ë¶È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÕ¤Ë¡¢µá¿Í¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤É¹²Ï´ü¤Ë¤ÏÆâÄê¼Âà¤¬¸º¤ê¡¢½¼ÂÎ¨¤Ï9³ä¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸½¼Â¤ÎºÎÍÑ¿ô¤Ïµá¿Í¿ô¤Û¤Éº¹¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½¢³èÀ¸¤ÎÂÎ´¶¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ØÊ£¿ô¤Î²ñ¼Ò¤«¤éìÔÂô¡Ê¤¼¤¤¤¿¤¯¡Ë¤ËÁª¤Ù¤¿¡Ù¥Ð¥Ö¥ë´ü¤È¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤È1¼Ò¤Ë½¦¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡ÙÉ¹²Ï´ü¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤³¤ÎÍîº¹¤¬É¹²Ï´ü¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥á¡¼¥¸¤òÁýÉý¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú±³4¡ÛÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¤ÏÂ¾À¤Âå¤è¤êÇ¯¼ý¤¬Äã¤¤
É¹²Ï´üÀ¤Âå¤ÈÂ¾À¤Âå¤ÎÇ¯¼ý³Êº¹¤Ï¤è¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢³¤Ï·¸¶»á¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¸üÏ«¾Ê¤Î¡ØÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2000Ç¯°Ê¹ß¡¢Ç¯¼ý¤Ï¹¤¤À¤Âå¤Ç²¼¹ß·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢60ºÐ¤«¤é65ºÐ¤Ø¤ÎÄêÇ¯±äÄ¹¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢06¡Á13Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ´ë¶È¤¬ÃÊ³¬Åª¤ËÁí¿Í·ïÈñ¤òÍÞÀ©¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤Á¤ç¤¦¤É20Âå¸åÈ¾¤À¤Ã¤¿É¹²Ï´üÀ¤Âå¡£¥Ð¥Ö¥ëÀ¤Âå¤Ï30ºÐ¸åÈ¾¤Ç·ÚÈù¤ÊÈï³²¤ÇºÑ¤ó¤À¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢É¹²Ï´üÀ¤Âå¤ÏÇ¯¼ýÍÞÀ©¤Î±Æ¶Á¤¬Ä¾·â¤·¤¿¡£»ä¤Î»î»»¤Ç¤Ï¡¢Î¾À¤Âå¤ÎÇ¯¼ýº¹¤Ï7¡óÄøÅÙ¡£40ºÐ»þÅÀ¤Ç¥Ð¥Ö¥ëÀ¤Âå¤¬Ç¯¼ý700Ëü±ß¤Ê¤é¡¢É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Ï650Ëü±ß¤È¤¤¤¦·×»»¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îº¹¤ËÉÔËþ¤Ï»Ä¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥Ý¥¹¥ÈÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¤ä¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯À¤Âå¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿»þÅÀ¤«¤é¸º¼ý¤Î±Æ¶Á²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢Èï³²¤Ï¤à¤·¤íÂç¤¤¤¡£Ç¯¼ý³Êº¹¤ÏÉ¹²Ï´ü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
É¹²Ï´üÀ¤Âå¤ò½ä¤ë¸í²ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÍýÍ³¤ò¡¢³¤Ï·¸¶»á¤Ï¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¼ý¤ä¶Ð¤áÀè¤Î´ë¶Èµ¬ÌÏ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î°ÂÄêÀ¤Î¤¤¤º¤ì¤â¡¢É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Ï¥Ð¥Ö¥ëÀ¤Âå¤ËÈæ¤Ù¤ÆÎô¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¹¤Ï·è¤·¤ÆÂç¤¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬"¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÂ»¤ò¤·¤¿"À¤Âå¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÏº¤¤È¤«ÃÇÀä¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤È¤ÏÀ¼Á¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï²áÅÙ¤ËÈá·àÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢ÅÉÃº¡Ê¤È¤¿¤ó¡Ë¤Î¶ì¤·¤ß¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤ëÀ¤Âå¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤Ò¤È¤êÊâ¤¤·¡¢¤½¤Î¸í¤Ã¤¿Ç§¼±¤¬¡¢É¹²Ï´üÌäÂê¤ò¤³¤¸¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
³¤Ï·¸¶»á¤Ï¡¢20¡Á23Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÉ¹²Ï´ü»Ù±çºö¤ò¿³µÄ¤¹¤ë¡Ö¸üÏ«¾Ê¡¦Ï«Æ¯À¯ºö¿³µÄ²ñ¡×¤Î°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤¿¡£µÄÂê¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢20Ç¯¤ËÀ¯ÉÜ¼çÆ³¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö½¢¿¦É¹²Ï´ü»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ç¡¢3Ç¯´Ö¤ÇÀµµ¬¸ÛÍÑ¼Ô30Ëü¿ÍÁý¤òÌÜ»Ø¤¹ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¼ÂÂÖ°Ê¾å¤Ë¸ØÄ¥¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¡¢Ç¯´Ö¿ôÉ´²¯±ß¤ÎÀÇ¶â¤òÅê¤¸¤ë¤Î¤ÏÌµÂÌ¤À¤È¼çÄ¥¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î´Ö¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¯°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤È¸üÏ«¾Ê¤Î»²»ö´±¤¬»ä¤Î»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¥Ç¡¼¥¿¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬......¡Ù¤ÈÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¡£·ë¶É¡¢À¯ºö¹ü»Ò¤Ï°ìÀÚÊÑ¤ï¤é¤º¡¢»ä¤ÏÇ¤¤ò²ò¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢³¤Ï·¸¶»á¤Ï¤³¤¦ÀÚ¤ê¹þ¤à¡£
¡ÖÀ¯¼£²È¤ä´±Î½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢É¹²Ï´üÀ¤ÂåÂÐºö¤Ï"³Ú¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤"°Æ·ï¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤ÎÏ«Æ¯À¯ºö¤Ê¤é¡¢Ï«»È¤ÎÂÐÎ©¤äÉÏÉÙ¤ÎÊ¬ÃÇ¡¢¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤Î¾×ÆÍ¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¡¢Ë¡°Æ°ìËÜ¤òÄÌ¤¹¤Ë¤â¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤ë¡£
¤Ç¤âÉ¹²Ï´ü´ØÏ¢¤À¤±¤Ï¡¢Ï«»È¤âº¸±¦¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤âÈ¿ÂÐ¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤¹¤ó¤Ê¤êÄÌ¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Ãæ¿È¤Ï½¾Íè»Üºö¤Î¾Æ¤Ä¾¤·¤À¤«¤é¡¢´±Î½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼ÂÌ³¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢É¹²Ï´üÌäÂê¤ÏÅ´ÈÄ¥Í¥¿¡£¤½¤Î¥Ä¥é¤µ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤¬¿¤Ó¤ë¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ï«Æ¯À¯ºö¤òÀìÌç¤Ë¤¹¤ëÂç³Ø¶µ¼ø¤â¡¢¸ÛÍÑÅý·×¤ä¡Ø²ñ¼Ò»Íµ¨Êó¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÌ³¥Ç¡¼¥¿¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤º¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼ÏÀÊ¸¤ä²áµî¤ÎÊ¸¸¥¡¢Åý·×Åª¤Ê·×ÎÌÊ¬ÀÏ¤Ë°Íµò¤·¤¿¸½¾ì´¶³Ð¤ËË³¤·¤¤µÄÏÀ¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
»º´±³Ø¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡Ö¤³¤ÎÌäÂê¤ò¤³¤¸¤é¤»¤Æ¤¤¿¡×¤È³¤Ï·¸¶»á¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¤Ç¤Ïº£¸å¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê¼ê¤òÂÇ¤Ä¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÖÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¤À¤±¤òÆÃÊÌ°·¤¤¤·¤Æ¡¢µð³Û¤ÎÍ½»»¤òÃí¤®¹þ¤à¤Î¤Ï¶Ú¤¬ÄÌ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¿³µÄ²ñ¤Î¾ì¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤·¡ØÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¡Ù¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÊý¤Ï¤ä¤á¡¢¡ØÄ¹´ü½¢Ï«º¤Æñ¼Ô¡Ù¤ÈÄêµÁ¤·Ä¾¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É¹²Ï´üÀ¤Âå¤ÎÈóÀµµ¬¤äÉÏº¤¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤ì¤ÐÀº¹¤È³ØÎòº¹¤È¤¤¤¦À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿²ÝÂê¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤ä¡¢ÃËÀ¤ÎÈóÂçÂ´ÁØ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢É¹²Ï´ü¤Ë¸Â¤é¤º¡¢º£¤â¤Ê¤ª¸ÛÍÑ¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢½¢Ï«º¤Æñ¤äÉÏº¤¤Ëµç¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÁØ¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë¤³¤½¡¢¤â¤Ã¤ÈÍ½»»¤ò¿¶¤ê¸þ¤±¤ë¤Ù¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤³¤ÎÀ¼¤ÏÀ¯ÉÜ¤ËÆÏ¤¯¤Î¤«¡£
¡ü³¤Ï·¸¶»ÌÀ¸¡Ê¤¨¤Ó¤Ï¤é¡¦¤Ä¤°¤ª¡Ë¡¡
1964Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¸ÛÍÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤ä¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥¨¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ê¸½¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥¥ã¥ê¥¢¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢2008Ç¯¤ËHR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¥Ë¥Ã¥Á¥â¡Ê¸½¹çÆ±²ñ¼Ò¥µ¥Ã¥Á¥â¡Ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£¡Ø¡ÖAI¤Ç»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×ÏÀ¤Î¥¦¥½¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡¢¡ØÆ¯¤Êý²þ³×¤ÎÀ¤³¦»Ë¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢¤Á¤¯¤Þ¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¿Í»ö¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£¿·Ãø¤Ï¡Ø¡Ö½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤ÂåÏÀ¡×¤Î¥¦¥½¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¿·½ñ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¶½»³±ÑÍº¡¡¼Ì¿¿¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò