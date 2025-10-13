ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は１２日（日本時間１３日）、ブルワーズと対戦する１３日（同１４日）からのナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）での大谷翔平投手の先発について「このシリーズのどこかで投げるが、どの試合かは決まっていない」と話した。

この日、敵地ミルウォーキーでの第１戦先発をブレーク・スネル投手と発表。ロバーツ監督は「ヤマが第２戦に投げる」とし、翌１４日（同１５日）の第２戦に山本由伸投手が先発するとした。大谷は本拠地ロサンゼルスに戻る１６日（同１７日）の第３戦以降にまわる。

ドジャースの先発ローテは、フィリーズと対戦した地区シリーズでは第１戦先発が大谷翔平、第２戦がスネルの順だった。地区シリーズ突破が決まった９日の試合後、ロバーツ監督は大谷のリーグ優勝決定シリーズ第１戦先発の可能性を示しながらも「未定」としていた。

ロバーツ監督はこの日、大谷について休養日前日に登板させる方針が今シリーズでも重要かと問われ「それほど重要ではない。重要なのは７回戦制で先発４人をそろえ、２回登板できる投手を確保することだ。翔平の登板後に休養日を設けるという考えよりも、そちらを優先している」と説明した。

大谷はレッズ、フィリーズと対戦したポストシーズンのここまで６試合で打率・１４８、２本塁打、５打点、１２三振と打撃が低調。打撃不振が登板日に影響しているのかと問われると「まったく関係ない」と否定。続けて「翔平は今シリーズで１試合投げる予定だ。他の２人が通常の間隔で投げられるので、シリーズ７試合で最も多く投げられる投手を優先しただけだ」と説明した。その上で「打撃面ではこのシリーズで違う結果を期待しているが、登板のタイミングは打撃不振とは無関係だ」と話した。