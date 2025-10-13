【万博閉幕】ミャクミャク登場の「LAST DAY」公式ビジュアル公開＆「本日22時」呼びかけ…感謝の声多数
大阪・関西万博がきょう13日、閉幕を迎える。万博公式SNSでは、ミャクミャクが登場する「LAST DAY」ビジュアルが公開された。
【写真】ありがとう…ミャクミャク登場の「LAST DAY」公式ビジュアル＆呼びかけ
万博の思い出写真で彩られたデザインで、「たくさんのご来場ありがとうございました いよいよ最終日！最後まで楽しい時間をお過ごしください」と感謝。
そして「そして最後は、会場にお越しのみなさんも、そうでないみなさんも、一緒に万博の閉幕を盛り上げましょう」と呼びかけ。「本日22時に #EXPO2025Forever をつけてみなさんの思い出を投稿してください！」とも伝えた。
「一生の思い出が出来たことに感謝です」「万博に行けなかった でも、行かなかったけど、万博は素晴らしかった」など、多数の声が寄せられている。
万博は、大阪・夢洲で4月13日に開幕し、世界各国・地域・機関がが参加した。184日間の祭りは、きょう13日に閉幕する。
