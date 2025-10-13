見えちゃう…TWICE・サナ、超ミニスカ姿のしゃがみSHOT！危険な丈にハラハラ【PHOTO】

ガールズグループTWICEのメンバー、サナが愛らしいコンサートの裏側を公開した。

去る10月12日、サナは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには「マカオで見せてしまった私のビフォーアフター」という文章とともに「静かに」の顔と翼の絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、9月27〜28日に開催されたTWICEのワールドツアー「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」のマカオ公演の裏側を捉えたものである。

（写真＝サナInstagram）

写真のなかのサナは、Tシャツにミニスカート、そしてニーハイソックスを合わせた衣装や、肩を出した“透け感”が際立つ黒色の衣装を着ている。キュートさ満載の恰好から、やや成熟した恰好まで、さまざまな雰囲気が似合う“万能アイドル”らしい面を見せた。

投稿を目にしたファンからは、「世界一」「可愛さの大渋滞」「妖精みたい」といった反応が寄せられていた。

なお、サナが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」を開催中だ。来る10月25日、マレーシア・クアラルンプールのブキット・ジャリル国立競技場で公演を開催予定だ。

◇サナ プロフィール

1996年12月29日生まれ。本名は湊崎紗夏（みなとざき・さな）。出身は大阪府。中学3年生の頃にJYPエンターテインメント関係者にスカウトされ、2012年から練習生に。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューした。優れたビジュアルはもちろん、天真爛漫な性格とパフォーマンス時に見せる魅力的な仕草や表情もファンの心を掴んでいる。