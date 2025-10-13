「throw mud at someone」の意味は？「mud」は「泥」という意味！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解は「悪口を言う」でした！

「throw mud at someone」を直訳すると「だれかに泥を投げつける」。

物理的に泥を投げつけるのではなく、だれかのことを悪く言ったり、評判を傷つけることを意味するイディオムですよ。

「During the campaign, both candidates threw mud at each other.」

（選挙期間中、両候補者は互いに悪口を言いあいました）

