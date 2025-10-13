「throw mud at someone」の意味は？「mud」は「泥」という意味！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「throw mud at someone」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「悪口を言う」でした！
「throw mud at someone」を直訳すると「だれかに泥を投げつける」。
物理的に泥を投げつけるのではなく、だれかのことを悪く言ったり、評判を傷つけることを意味するイディオムですよ。
「During the campaign, both candidates threw mud at each other.」
（選挙期間中、両候補者は互いに悪口を言いあいました）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部