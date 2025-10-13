いまなお日本の少年犯罪の歴史に暗い影を落とす「大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件」が起きたのは、1994年のこと。この年の9月28日から10月8日までの計11日間にかけ、3府県にまたがって計4名の若者がリンチによって殺害された。「大阪事件」では、寿司職人だった森高志さん（26=仮名=）が因縁を付けられて惨殺。「木曽川事件（愛知）」では、事件グループの仲間の一人だった山田克人さん（22=仮名=）が殺害され、「長良川事件（岐阜）」でも、ボウリング場で目が合っただけの川崎武夫（19=仮名=）さんと林田光輝（20=仮名=）さんが拉致され、メッタ打ちにされて殺されている。

主犯格は当時、18〜19歳だった3名の少年である。いずれも無抵抗の被害者に集団で長時間暴行を加え、その処置に窮し、犯行を隠蔽するために殺害を実行した。そのあまりに理不尽な「なぶり殺し」に世論は沸騰。凄惨なリンチの態様が明らかになるに連れ、「史上最凶のリンチ殺人」とまで呼ばれるようになったが、少年法の規定により、彼らの氏名や顔写真を公表することは認められなかった。

殺人罪などで起訴されたのは、小林正人（19=当時＝）、小森淳（19＝同＝）、河渕匡由（18=同=）の3名である。地裁では小林に死刑、小森、河渕には無期懲役の判決が出たものの、高裁では一転、3名全てに死刑判決が下され、2011年、最高裁で確定した。複数の少年に死刑判決が出たのは史上初めてのことであった。そしてこの死刑確定をもって、多くのメディアは彼らを実名報道に切り替えている。あまりに凄惨なリンチと身勝手極まりない犯行動機で、「少年法」の是非について大きな議論を巻き起こした事件であったのだ。

「週刊新潮」では3名全員に死刑が言い渡された2005年の高裁判決当時、遺族などを取材し、犯行の実態と、各被告の法廷での様子について詳報している。30年余りの歳月が過ぎ、事件の記憶は薄れる一方、今なお少年少女による残虐な事件は後を絶たない。当時の記事を再録し、「少年法」のあり方をもう一度問い直してみよう。

（以下は「週刊新潮」2005年10月27日号記事の一部を編集し、再録したものです）

新婚間もなかった被害者

「私たちは裁判を一度も傍聴に行っていないんです。犯人に飛びかからずに、じっと傍聴席から見る自信がなかったからです……」

大阪事件で殺された森高志（26=仮名=）さんの父（70）と母（68）は、言葉少なにいう。

高志さんは、寿司職人。新婚間もなく、この狂犬のような連中に因縁をつけられ、無残な死を遂げた。

「高志は、姉が二人いますが、私たちにとって、たった一人の男の子でした。寿司屋に勤めて、そこで一緒に働いていた女性と入籍したばかりで、夜中、（二人で住む）アパートに帰る途中で連中にイチャモンをつけられたんです。遺体は四国の山中に捨てられ、私たちが対面した時は、顔は腫れ上がり、家族でさえ判別できないほど変形していました。あまりに変わり果てた姿で……。家に連れて帰ろうにも、お通夜やお葬式をすればその息子の姿が見られてしまう。それが哀れで、そのまま警察から火葬場に直行したんです。それなのに高志の写真は報じられても、犯人たちは写真はおろか、名前も報じられませんでした。高志が不憫でなりません」（母）

のちに法廷で明らかにされた高志さんの殺され方は、無残というほかない。盛り場で言いがかりをつけてビルに連れ込み、よってたかって服を全て脱がせて両手首、足首を縛り、顔面にはガムテープを貼り、激しい集団暴行を加えたのだ。

命乞いする高志さんをベルトで絞め上げ、苦悶の中、高志さんは絶命する。死亡を確認するために、犯人たちは煙草の火を高志さんの肌に押しつけている。その後、同じビルの1階にある中華料理店で平然と食事をし、四国・高知の山中まで運んで遺棄された高志さんの遺体は2ヵ月後に発見された時、僅か9.1キロしかなかったという。

7時間にわたる暴行

この大阪事件をきっかけに、彼らの暴走には歯止めがなくなる。

8日後には、仲間の一人、山田克人（22=仮名=）さんに激しいリンチを加え、殺害。これまた筆舌に尽くしがたい凄惨なものだった。

仲間の家で酒盛りやシンナーを吸っている内に、些細なことで山田さんへのリンチが始まり、拳（こぶし）はもちろん、ビール瓶、ウイスキー瓶などで激しく殴打。頭部の傷口をフォークで突き刺し、シンナーや醤油をかけて反応を見るという残忍なリンチが続く。ぐったりした山田さんは木曽川堤防まで連れていかれ、今度はカーボン製パイプでメッタ打ち。さらに山田さんの脇腹や首筋にシンナーの入った袋を置き、ライターで点火して焼くということまで行っている。

暴行は実に7時間にわたった。最後に山田さんは堤防の上から蹴り落とされ、さらに両手足を引きずって河川敷の雑木林に遺棄されたのである。

山田さんの遺体も、発見された時は、僅か12.5キロしかないという無残な姿だった。のちに証人として出廷した仲間の女性は泣き崩れ、

「あんたら、人を殺したのよ。その自覚があるの！？」

と、証言台で叫んだほどだった。

人間の所業とは思えない

その翌日、愛知県稲沢市内のボウリング場で因縁をつけられ、拉致された後、3時間にわたるリンチを受けて殺された川崎武夫（19=仮名=）さんと林田光輝（20=仮名=）さんのケースも、この上なく残酷なものだった。

ボウリング場で目が合った川崎さんに、

「おまえ、誰にメンチ切ってんねん」

と因縁をつけ、川崎さんと林田さんともう一人を車に乗せ、以後、財布を巻きあげた上に、仲間の女の子の一人が、

「死んじゃうで、止めやぁ」

と泣き叫び、制止するのも聞かず、執拗で徹底的なリンチを加えるのだ。

「車内でボコボコに殴り、長良川の堤防に連れだすとアルミ製パイプでメッタ打ちしたんです。命乞いされても構わず殴り、川崎さんが逃げだそうとしたことで足の大腿骨を折って逃亡を不可能にし、さらに全身をアルミパイプで打ち続けている。二人は全身を骨折し、大量出血して死に至る。木曽川事件の山田さん同様、ぐったりした後も煙草の火を押しつけられ、だめ押しされるかのように、更に暴行を加えられています。二人を遺棄して立ち去った後も、“ツルハシでトドメをさしておけばよかった”とUターンして再度、確認に戻る様子などは、とても人間の所業とは思えませんでした」（司法記者）

冷情性精神病質の持ち主

判決後、会見に臨んだ川崎さんの父親（61）は、こみ上げる涙を拭いながら、

「これでやっと息子に報告できます。息子も喜んでくれます。見ず知らずの人間に、なぜあれほどひどい目に遭わされなければならなかったのか。今日までとても長かったが、当然の判決が言い渡され、やっと納得できました……」

と語っている。その犯罪は、まさに、

「他人に対して一切の同情や憐れみの感情を抱くことなく、ひたすら冷酷に、非道な行為を続けることができる残忍極まりない人物、つまり冷情性精神病質の持ち主たちの犯罪にほかなりません」（帝塚山学院大学・小田晋教授）

こうした性向は、その後の公判でも変わらなかった。法廷で遺族を激怒させた、彼らの非道な振る舞いとは何か。【後編】で詳報する。また、死刑確定後14年経ってなお、彼ら3名の刑は執行されていない。それはなぜか。そして、彼らは拘置所ではどのような日々を送っているのか。3名の生まれ育った環境と合わせて【後編】で記す。

