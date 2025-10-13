吸収・合併が相次ぐ小売業界の中で、独自の存在感を放ち続けているご当地スーパーがある。鹿児島県人なら誰もが知る「タイヨー」だ。現在でこそ鹿児島、宮崎に93店舗、従業員数3000人を超えるが、13年ほど前には深刻な経営危機に。その窮地を救ったのは、ひとりの“元主婦”だった――。

【写真】スタイル抜群、とても敏腕経営者には見えない！ 世界各国を旅する、まるでセレブ女優のような照美さんの姿にうっとり…

「清川商店」を前身にもつタイヨーの創業は1960年。その2代目に当たる夫のもとに清川照美さん（67）が嫁いだのは、今から43年前のことである。



現在は長男が社長に就任、自身は副社長を務める照美さんだが、創業者である義父からは結婚当初、「息子の嫁ではなく、タイヨーの嫁になってくれ」と言われ、夫をサポートする役割を求められていた。

鹿児島で「スーパータイヨー」を知らない人はいない。上品なエプロン姿の副社長も名物だ

「とはいえ当時、やっていたことは、参考になりそうな新聞や雑誌や書籍の記事をチェックして夫の机に置いたり、銀行や取引先との話し合いの場に同席する程度でした」（照美さん、以下同）

夫とはお見合い結婚。厳格な家庭に育った照美さんは、大学卒業後に1年間ほど働いた経験こそあるものの、経営に関する知識など一切なかった。毎朝、家じゅうのトイレや風呂を磨き上げ、夫の肩をマッサージするのが日課。ワンオペで家事と3人の育児をこなし、3歩下がって夫に付き添う、典型的な“鹿児島の嫁”であった。

育児がひと段落した2002年頃には少しずつ経営に携わるようになったものの、本格的にタイヨーに関わるようになったのは2012年からだ。

「当時のタイヨーは、外資や大手から買収される……なんていう話もあったくらい。それでも“他が潰れてもウチが潰れるわけがない”と、全員が楽観視していたのです」

そんな状況のタイヨーに、秘書役の肩書で照美さんがやってきたのは、同年の６月終わりだった。業績の悪化を改めて目の当たりにし、驚愕した。全店舗のうち半数以上が赤字、本業の利益はごくわずかにとどまり、株価も上場当初から大きく値を下げていた。

「店舗数は10年前より増えていましたが、売り上げの伸びが鈍くなる一方で、人件費は1.5倍以上にふくらんでいたのです」

危機から一転

このままではタイヨーが危機的状況になってしまう――。

そして、照美さんの“革命”が始まった。

「経営に携わる周りの人は、私をド素人の単なる主婦だという目で見ていたと思います。“この奥さんに何ができるんだろう”って。簿記の２級は持っていましたが、実際に『素人に何ができる』と言われたことも。でも、あの頃、会社内で数字を本当に理解できていた方は、どれだけいたでしょうか」

改革に着手した照美さんは、翌2013年の9月に経営体制の見直しのため、上場を廃止。そして会社内部のシステムを一新したのだ。

「まずは株主から株式を買い取るため、454億円を銀行から借りました。MBO（上場廃止、経営陣による株式買い取り）を行ったのです」

反対の怪文書が出回り、頼りにしていた金融機関に協力を断られるなど、多くの反発があった。

「そして社内の改革として“営業利益”という言葉を浸透させました。上場廃止以前、タイヨーでは“売上”と“荒利”という考えに偏っていたのです」

実際、タイヨーのように家族経営から始まり、長く続いてきた老舗には、このような経営体制をとっていたケースが少なくない。

「数字についてある意味、無頓着さがあるのかもしれません。タイヨーでは、財務や商品部といった部署ごとに、見ている帳票が異なっていた。だから、とにかくまずは数字を整えようと。どこの部門が見ても一目で数字がわかるように、統一の書式を作りました」

青果や鮮魚、精肉にアパレル…スーパーの各部門で、“数字”が統一されることで可視化につながった。どこが赤字部門なのか、それぞれにどのくらい人件費が掛かっているか……など、すべての従業員が一目でわかるような仕組みに変えていったのだ。

照美さんは大胆な改革を進めていった。だが、“創業家の嫁”だからといって社内で受け入れられるわけではない。むしろそれゆえの大きな反発があった。出社をすれば挨拶は無視され、机には靴の踏み跡が、自家用車のタイヤは何度修理してもパンクすることが続いた。

リストラはしない

「あの頃は本当にきつかった。周りは敵だらけで、6か月で12キロ痩せてしまいました。血を吐いて倒れたこともありました」

だが、改革の結果、1年でタイヨーの経営は黒字化した。

苦労の甲斐あって、そこから10年で454億円もの借入金を完済することができた。

お金の流れを集約し、無駄をなくす。それが経費削減に繋がったのだ。照美さんは“当たり前のことを当たり前に行った”という。

一般的な経費削減の方法といえばリストラだ。だが、照美さんは一切この方法を取らなかった。

「新しく雇い入れることはしなかったですが、リストラはせずに、定年や自己都合などの自然減に任せました。代わりに売り場に立つスタッフの働き方を効率化するように改革する。それは今も継続中です。セルフレジの導入も、10数年前にはスタートしており、他社より早かったと自負しています」

照美さんが大切にしているのは、売り場という“現場”、そして“人”だ。

「現場出身の経営陣であっても、現場を離れて経営側に入ると、見え方が変わってしまう。いままで見えていたものが見えなくなってしまうんです。だから私は現場の人と話すようにするし、声がけをして現場で働いている人はどう感じているのか知るようにしています。会社を良くする答えは、すべて現場にあると私は思っています」

“数字は現場の人々が作ってくれる”というのが照美さんの口癖だ。

会社は社員の夢を叶える場所にしたい

「“企業は人”……よく言われている言葉です」

照美さんのタイヨーで働く人々に対する思いは熱い。

「454億円の借入を10年で払い終えるには、働いてくれる人たちのスキルも上げなくてはいけなかった。なので、とにかく学びを続けてもらいました。経営陣には簿記の資格を取ってもらって、中小企業診断士や販売士１級の資格を取った人もいます」

パートでも医薬品登録販売者になってもらい、今では多くの従業員が登録販売者の資格を持っているという。

「弊社で働いている人には“スキルを上げてください”と。私はみなさんの“夢”を叶える手助けができればいいなと思っているんです」

そんな照美さん自身も、61歳にして慶應義塾大学大学院MBAを修了。67歳の今でも勉強を続けている。最近では、鹿児島から東京大学EMP（エグゼクティブ・マネジメント・プログラム）に通い、修了したという。

「私、好奇心旺盛なんですよ（笑）。東大の中で最先端の講義を受けられるなんて面白い。こういった経験を色々フィードバックできればいいな、と。

そして、ご縁があった方々には私たちと繋がってよかったな、と思って欲しい。会社が危機の時に多くの方に助けてもらいました。融資をしてくれた銀行の担当者様、弊社で働いてくれている従業員のみなさん。全員が“Win-Win”になれたら、こんなに幸せなことはないですね」

会社の机の上には、松下幸之助の「人間大事」「青春とは心の若さである」「現状維持は破滅！」「生涯一日一念」という言葉を貼って、日々仕事に励んでいるそう。

プライベートでは昨年、1人で16日間の南米旅行に行き、ウユニ塩湖、イグアスの滝、アマゾン川、リオのカーニバルを旅したという照美さん。今年の6月には、3冊目の著書にして初の小説（『飛べ、と言われた日』徳間書店）にも挑戦した。

「これからの夢？ 70歳になったらフランス・パリで暮らして、料理を習ったり、絵を描いたりしたいですね」

軽やかにそう語った照美さん。これからも、まだまだたくさんの夢をかなえてもらいたい。

取材・文／蒔田稔

デイリー新潮編集部