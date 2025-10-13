プロ野球・日本ハムは12日、CSファーストステージ初戦に続いて第2戦にも勝利。福岡・みずほPayPayドームで行われるファイナルステージ進出を決めました。

第2戦は先発・北山亘基投手が2HRを浴びるなど序盤に4失点。日本ハム打線も即座に反撃を見せるなど点の取り合いの展開となりました。しかし中盤はオリックスに1点のリードを守られる難しい流れ。それでも8回にレイエス選手が逆転の2点タイムリーを放ち、そのまま日本ハムが劇的勝利をあげました。

試合後、日本ハム・新庄剛志監督は自身のインスタグラムを更新。第2戦のダイジェスト映像に添えて「本当の勝負はここからだ。もう1度 エスコンフィールドで 今日の大声援を聞くために 福岡で戦ってきます！」と意気込みをつづりました。

ファイナルステージは15日に敵地で開幕。リーグ優勝を果たしたソフトバンクが1勝のアドバンテージを持っており、先に4勝をあげたチームが日本シリーズに進出します。日本シリーズでは同じく勝ち上がった阪神もしくはDeNAと対戦。先に4勝をあげたチームが、日本一の座を手にします。