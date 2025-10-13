【ディズニー＆マーベル】秋冬限定！アルペンで叶う大人かわいいスポーティコーデ♡
スポーツ用品のアルペンから、ディズニー＆マーベルの2025年秋冬コレクションが登場！スポーツデポ・アルペン限定のラインナップには、ビンテージテイストのディズニーキャラクターや、大胆なマーベルロゴが魅力のウェアが勢ぞろい。保温性・ストレッチ性に優れたスウェット素材や、乾きやすいコットンなど、秋冬のデイリースタイルを快適に彩るアイテムが満載です♡
ディズニーコレクションで楽しむ秋冬スタイル
ビンテージ感あふれるディズニーデザインが魅力の秋冬コレクションが、アルペン限定で登場。
保温性とストレッチ性に優れたスウェット素材や、柔らかく乾きやすいコットン素材など、快適な着心地を実現。普段使いからお出かけまで、毎日ローテーションしたくなるアイテムがそろいます。
メンズ（価格：2,999～5,999円）
・ロングTシャツ グーフィー（S～2XL）価格：2,999円
・ロングTシャツ ミッキー（S～2XL）価格：2,999円
・スウェットパーカー（S～2XL）価格：5,999円
レディース（価格：2,999～5,999円）
・スウェットパーカー MICKEY＆MINNIE（M,L）価格：5,999円
・スウェットシャツ MICKEY＆FRIENDS（M,L）価格：4,999円
・コットンロングTシャツ Pooh（S～XL）価格：2,999円
ガールズ（価格：1,999～2,999円）
・ドライ裏毛スウェットシャツ（100～160）価格：2,999円
・グラフィックロングTシャツ（100～160）価格：1,999円
ディズニーの世界観を、ファッションにさりげなく取り入れてみてはいかがでしょうか♪
大人の遊び心をくすぐるマーベルコレクション
メンズ（価格：2,999～5,999円）
・ロングTシャツ ヴェノム（S～2XL）価格：2,999円
・ロングTシャツ（S～2XL）価格：2,999円
・スウェットシャツ（S～2XL）価格：4,999円
・スウェットジップパーカー（S～2XL）価格：5,999円
マーベルファン必見！アイアンマンやヴェノムなど人気キャラクターを大胆にあしらったウェアが勢ぞろい。
ヴィンテージ風のロングTシャツや、保温性に優れたスウェットシリーズなど、秋冬のカジュアルコーデにぴったり。機能性とデザイン性を両立した、大人のためのストリートスタイルを提案します。
スタイリッシュなマーベルアイテムで、秋冬のファッションをクールに楽しんでみてください♡
限定コレクションで秋冬をもっと楽しく♡
ディズニー＆マーベルの限定アイテムは、全国のスポーツデポ・アルペン店舗や公式オンラインストアで販売中。
お手頃な価格とデザイン性の高さで、ファミリーコーデやリンクコーデにもおすすめです。秋冬の装いに遊び心をプラスして、あなたらしいスタイルを楽しんでみてください♪