【ディズニー＆マーベル】秋冬限定！アルペンで叶う大人かわいいスポーティコーデ♡

スポーツ用品のアルペンから、ディズニー＆マーベルの2025年秋冬コレクションが登場！スポーツデポ・アルペン限定のラインナップには、ビンテージテイストのディズニーキャラクターや、大胆なマーベルロゴが魅力のウェアが勢ぞろい。保温性・ストレッチ性に優れたスウェット素材や、乾きやすいコットンなど、秋冬のデイリースタイルを快適に彩るアイテムが満載です♡

ディズニーコレクションで楽しむ秋冬スタイル

ビンテージ感あふれるディズニーデザインが魅力の秋冬コレクションが、アルペン限定で登場。

保温性とストレッチ性に優れたスウェット素材や、柔らかく乾きやすいコットン素材など、快適な着心地を実現。普段使いからお出かけまで、毎日ローテーションしたくなるアイテムがそろいます。

メンズ（価格：2,999～5,999円）

・ロングTシャツ グーフィー（S～2XL）価格：2,999円

・ロングTシャツ ミッキー（S～2XL）価格：2,999円

・スウェットパーカー（S～2XL）価格：5,999円

レディース（価格：2,999～5,999円）



・スウェットパーカー MICKEY＆MINNIE（M,L）価格：5,999円

・スウェットシャツ MICKEY＆FRIENDS（M,L）価格：4,999円

・コットンロングTシャツ Pooh（S～XL）価格：2,999円

ガールズ（価格：1,999～2,999円）



・ドライ裏毛スウェットシャツ（100～160）価格：2,999円

・グラフィックロングTシャツ（100～160）価格：1,999円

ディズニーの世界観を、ファッションにさりげなく取り入れてみてはいかがでしょうか♪

大人の遊び心をくすぐるマーベルコレクション

メンズ（価格：2,999～5,999円）



・ロングTシャツ ヴェノム（S～2XL）価格：2,999円

・ロングTシャツ（S～2XL）価格：2,999円

・スウェットシャツ（S～2XL）価格：4,999円

・スウェットジップパーカー（S～2XL）価格：5,999円

マーベルファン必見！アイアンマンやヴェノムなど人気キャラクターを大胆にあしらったウェアが勢ぞろい。

ヴィンテージ風のロングTシャツや、保温性に優れたスウェットシリーズなど、秋冬のカジュアルコーデにぴったり。機能性とデザイン性を両立した、大人のためのストリートスタイルを提案します。

スタイリッシュなマーベルアイテムで、秋冬のファッションをクールに楽しんでみてください♡

限定コレクションで秋冬をもっと楽しく♡

ディズニー＆マーベルの限定アイテムは、全国のスポーツデポ・アルペン店舗や公式オンラインストアで販売中。

お手頃な価格とデザイン性の高さで、ファミリーコーデやリンクコーデにもおすすめです。秋冬の装いに遊び心をプラスして、あなたらしいスタイルを楽しんでみてください♪