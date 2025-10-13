社会保障制度が整備された現代日本においても、老後の暮らしは決して安泰とは限りません。特に低年金での生活は、家計の逼迫や健康への影響、孤立の深まりといった深刻な課題を抱えています。老後の生活を守るための制度や支援の存在を知り、絶望を防ぐ道を探ることが求められています。

70歳独り身、月7万円の年金で直面する「残酷な現実」

都内・築50年を超えるアパートで暮らしをしている田中茂さん（仮名・70歳）。30代で結婚しましたが、事業に失敗したことが引き金となり離婚。以来、独り身だといいます。現在、生活を支えているのは年金。しかし、厚生年金の加入期間が短かったこともあり、現在、受け取っているのは月7万円強。腰を痛めてからは十分に働くことができず、田中さんの唯一の収入源になっています。

田中さんにとって、まず生活を圧迫するのは家賃です。

「家賃が3万5,000万円。これを払ってしまうと残るは半分しかありません」

電気代、ガス代、水道代といった光熱費や食費のすべてを家賃を差し引いた金額で賄わなければなりません。特に冬場や夏場は、光熱費の支払いが滞りがちになり、電気を止められそうになったことも一度や二度ではないといいます。

「もったいないから、ガスはほとんど使わない。お風呂？ 基本、水です。温かいお湯なんてもってのほか。湯船に水をはって、ぬるくなるのを待つ。何とか入れる温度になるまで我慢です」

食事についても、その内容は極めて貧しいものです。

「近所のスーパーでは土日にもやしが9円になる。あと袋にぎゅうぎゅうにはいったパンの耳だね。米？ 1年以上、食ってないね」

前述の通り、田中さんは腰に持病を抱えていますが、年金の中から医療費を捻出することが困難なため、通院をためらう日々が続いているといいます。これは、経済的な困窮から必要な医療を受けられない「医療ネグレクト」の状態に他なりません。

「この前は咳がひどくてね。病院に行きたかったけど、初診料とか薬代を考えると、無理だよね、病院に行くのは。結局、我慢するしかなかった」

さらに深刻なのは、地域から孤立し、誰にも相談できない孤独な状況です。

「携帯電話も解約したから。これ（スマートフォン）、もう電源が入るかもわからない。親戚とは元々疎遠だけど、友達とももうほとんど連絡をとっていない。何かあっても、どこに助けを求めていいのかもわからないし、迷惑をかけたくない正直、もう死ぬしかないのか……と考えることもある」

データが示す低年金生活の厳しさ

田中さんの月7万円という年金受給額は、日本の高齢者単身世帯の生活において、極めて厳しい水準であることを公的な統計データは示しています。

厚生労働省『令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、国民年金（老齢基礎年金）の平均受給額は月額5万7,700円、厚生年金（老齢厚生年金と老齢基礎年金の合計）の平均受給額は月額14万6,429円です。田中さんの受給額7万円は、平均的な厚生年金受給額の約半額であり、国民年金の平均をわずかに上回る程度です。

さらに、総務省『家計調査 家計収支編 2024年平均』によると、65歳以上の単身無職世帯の平均的な消費支出は月額15万4,601円。田中さんの年金7万円では、この平均的な支出の半分にも満たない水準です。特に家賃や光熱費といった固定費を引いたあと、食費などの変動費を極限まで削らざるを得ない「低年金で陥りがちな生活パターン」に陥っていることがわかります。

この厳しい生活を立て直すための「公的制度」として、まず検討すべきは「生活保護制度」です。年金を含めた収入が、国が定める最低生活費を下回る場合、生活保護の受給資格が生じます。

たとえば、東京都23区の場合、生活扶助基準額は7万4,220円、住宅扶助額は5万3,700円。実際の家賃のほうが低い場合は、実際の家賃の額が支給されるので、これを加味すると、田中さんの場合、月約4万円が支給される可能性があると考えられます。

また、田中さんのように一定の要件を満たす低年金受給者には、「年金生活者支援給付金制度」の受給資格がある可能性もあります。これらの制度は、「自助」だけでは限界があるときに国が生活を保障する「共助」の仕組みであり、一人で抱え込まず自治体の福祉窓口などに相談することが、生活苦を回避するための重要な第一歩となります。低年金生活の現実から目を背けず、早めに公的支援を求める「自助と共助」の姿勢こそが、絶望的な状況を打破する鍵となるでしょう。

