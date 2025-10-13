¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥È¥¡õ¶äÆóÏº¤Î¹¬¤»¥à¡¼¥É¤âÂ«¤Î´Ö¡¢±«À¶¿å²È¤¬µç¾õ¡©¥Í¥Ã¥È¡Ö·îÍË¤«¤éÉÔ²º¡Ä¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè11ÏÃ¤¬13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢Ìµ»ö¤Ë¤ª¸«¹ç¤¤¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤Î¿·º§À¸³è¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡ªÆ¯¤¼Ô¤Î¶äÆóÏº¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¾¾Ìî²È¤ÎÀ¸³è¤â¾¯¤·¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁÄÉã¡¦´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¡¢Éã¡¦»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤â¡¢À×¼è¤ê¤È¤Ê¤ë¶äÆóÏº¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¡£¹¬¤»ÀäÄº¤Î¥È¥¡£¤·¤«¤·¡¢»Å»ö¾ì¤Ç¤¢¤ë±«À¶¿å²È¤Îµ¡¿¥¤ê¹©¾ì¤Ç¤ÏÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£±«À¶¿å²È¤ÎÄ¹ÃË¡¦»á¾¾¡Ê°ÂÅÄ·¼¿Í¡Ë¤¬¼ÚÍÑ½ñ¤ò»Ä¤·¡¢½ÐËÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥È¥¤È¶äÆóÏº¤Î¹¬¤»¥à¡¼¥É¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢±«À¶¿å²È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ·îÍËÆü¤«¤éÉÔ²º¤Ê¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¿·º§À¸³è¥¹¥¿¡¼¥È¡×¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤«¤ï¤¨¤¨¡×¡Ö¶äÆóÏº¤µ¤ó¡¢¤¨¤¨¿Í¤ä¤Í¤§¡×¡Ö»á¾¾¤µ¤ó¤ÎÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¡×¡ÖÉÔ²º¤µ¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¤¤Æ¤ë¤Í¡×¡ÖÉÔ·Êµ¤¤È¶äÆóÏº¤µ¤ó½éÆü¤Î»Å»ö¥Ï¡¼¥É¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¶äÆóÏº¤µ¤ó¡¢²øÃÌ¡¢¾å¼ê¡×¡Ö¤ª¤¸¤¸ÍÍ¤¬¸«¤Á¤ç¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥È¥¤Î²È·ëº§º¾µ½¤À¤í¡×¡Ö½ÐËÛ¡©·»¾å¡©¡×¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤óÆ¨¤²¤¿¡ª¡×¡Ö¤®¤ó¤¸¤í¡¼¡¡µ¤¤¬Íø¤¤¹¤®¤£¡×¡ÖÈ¬É´Ä¹¤¬¤¹¤®¤ë¤ïw¡×¡Ö¤ï¤¶¤ÈÉé¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¡ÖÌ»ÍÍ¡¢·ë¹½²æËý¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤ß¤¿¤¤¤Ç¿´ÇÛ¡Ä¡×¡Ö¹¬¤»¤«¤é¤ÎÉÔ²º¡Ä¡×¡Ö¤¢¤é¤é¡Ä¤ª¤¸¤µ¤Þ¤Î¹©¾ì¤âÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¡×¡Ö¼ÚÍÑ½ñ¡¢Â¿¤Ã¡ª¡×¡Ö¹©¾ìÄÙ¤ì¤ë¡©¡×¡Ö·îÍË¤«¤éÉÔ²º¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£